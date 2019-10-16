Uyuşturucuya tiyatrolu mücadele

Adana Kaktüs Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği organizasyonunda, uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla, "Ayın Gölgesi" adlı oyun sahnelendi.

Yazar ve yönetmenliğini Ali Pehlivan'ın yaptığı Mersin Sanev Tiyatro Okulu'nun oyuncuları Ali Ayhan, Yıldız Kılıç, Dilek Yurtsever, Melih Arslan ve Gazeteci Oğuz Topaçoğlu'nun rol aldığı oyun, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahnelendi.

Kaktüs Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Menzile Ocak, madde bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla böyle bir organizasyona giriştiklerini belirterek, ''Ayın Gölgesi tiyatro oyunu bizim ilk etkinliğimiz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi tehdit eden madde bağımlılığı ile mücadelede, farkındalık oluşturmayı amaçlayan bu etkinliğe katılımınızdan dolayı teşekkür ederiz. Her çocuk bizim için kıymetlidir. Onlara ulaşabilmenin en güzel yolu anneye dokunmaktan geçer. Bizde anne - çocuk ilişkisine, dolayısı ile de aile ilişkisine katkıda bulunabilmek amacıyla yola çıkan aynı okulda görev yapan öğretmenleriz'' dedi.