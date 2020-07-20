İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuya kalan genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi

Adana’da, komşuların haber alamadığı 15 yaşındaki genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi.

Adana'da, komşuların haber alamadığı 15 yaşındaki genç polisi ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Evin kapısının içeriden kilitli olduğu için itfaiye ekipleri balkondan eve girerek gencin uyuya kaldığını belirledi.


Alınan bilgiye göre, Yüreği ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde oturan 15 yaşındaki İ.Ç'den haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evin zilini ve kapısını çalıp İ.Ç'ye ulaşmaya çalıştı. Polis İ.Ç.'ye ulaşamayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, evin balkonundan içeri girdi.


İçeri giren itfaiye İ.Ç'nin uyuya kaldığını belirledi. Kısa süreli panik yaşayan İ.Ç'nin komşuları gözyaşı döktü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.