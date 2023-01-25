Uyuz, kalabalık ve düşük hijyenik ortamlarda hızlı yayılıyor

Adana Eczacı Odası (ADEO) ile Yüreğir İlçe Sağlık Müdürlüğü birlikteliğiyle Eczane Teknisyenlerine yönelik ‘Uyuz Hastalığı Bilgilendirme Eğitimi' verildi.

ADEO Genel Sekreteri Ecz. Erdem Kızıltepe'nin açış konuşmasından sonra Yüreğir İlçe Sağlık İl Müdürlüğünden Eğitmen Dr. Elif Toplu Özbiçer ve Dr. Hakkı Mete Mehmetçeoğlu, eczane teknisyenlerine uyuz hastalığının bulaşması ve tedavisi konularında eğitim verdi.

Uyuz hastalığının sadece insan derisinde yaşayan ve gözle görülemeyen parazit olduğunu ifade eden Dr. Elif Özbiçer ve Dr. Mehmetçeoğlu, şunları kaydetti:

“Uyuz hastalığı sonbahar ve kış aylarında artış eğilimi göstermektedir. Bulaş için deri teması ez az 5 dakika olmalıdır. Selamlaşmayla bulaş yaşanmaz. Ancak kalabalık, toplu yaşanan ve düşük hijyenik koşullarda hızlı yayılım olur. Yumurta-erişkin dönüşümü ortalama 2-3 hafta. Yetişkin formunun ömrü ortalama 4-8 hafta. Dış ortamda 24-36 saat yaşar. En belirgin belirtisi kaşıntıdır. Yerleşim bölgeleri el-ayak parmak araları, koltuk altı katlantıları, meme çevresi, dirsek, karın ve kasıklardır.”

Eğitmen doktorlar uyuz hastalığına yakalanan bireyin yaşam alanını paylaştığı kişiler de belirti olmasa bile tedavi olmak zorunda olduklarını, kaşınmamalarının bulaş olmadığı anlamına gelmediği uyarısında bulundular.