Uzman Dr. Ubeydullah Dalmış, güneş yanıklarına karşı uyardı

Ubeydullah Dalmış, yaklaşan yaz aylarıyla birlikte, sıklıkla görülen güneş yanıkları konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Ubeydullah Dalmış yaptığı açıklamada yaz aylarının başlamasıyla birlikte özellikle açık tenli kişilerde, bebek ve çocuklarda güneş yanığı riskinin diğer kişilere oranla daha fazla olduğunu belirterek, güneş ışığının en yoğun olduğu saatler olan 10:00-15:00 saatleri arasında bu kişilerin mümkün mertebe evde kalması gerektiğini söyledi.

Güneş yanığı olan kişide ilk birkaç saat herhangi bir belirtinin görülmediğini belirten dermatolog, ortalama 6 saatte belirtilerin başladığını ve 24-36 saatte çok belirgin hale geldiğini söyledi. Deride kızarıklık, hassaslık ve normal üstü sıcaklığın oluşabileceğini belirten Dalmış, deride içi su dolu kabarcıkların (bül) oluşabileceğini de sözlerine ekledi.

Güneş yanığı neticesinde meydana gelen ağrıyı hafifletmek için 15-20 dakika süreyle soğuk kompres uygulamasının ve ıslak pansumanların ağrıyı dindirme konusunda oldukça etkili bir yöntem olduğu belirtildi. Ayrıca cilde nemlendirici kremlerin uygulanmasının da kızarıklıkların hızlıca iyileşmesi konusunda etkili olduğu bildirildi.

Hassas cilde sahip kişilerin ve güneş ışınlarına karşı alerjisi olan bireylerin kendilerini koruma konusunda çok dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Ubeydullah Dalmış, bu kişilerin güneşin yoğun olduğu günlerde ve güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmaması gerektiğini belirtti.

Ayrıca halk arasında yanlış bilinen bir nokta olan güneş yanığına buz uygulamasından da hastaların kaçınması gerektiğini belirten Dalmış, soğuk kompres ve pansumanın yeterli olacağını, şiddetli ağrılarda ise hekim kontrolünde ilaç alınabileceğini söyledi.