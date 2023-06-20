Uzmanından kurban etini tüketme önerileri

Kebapçı Yaşar Aydın, ilk günkü etle Adana kebabı yapılmasının lezzet açısından uygun olmadığını söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında et tüketimi ve tescilli kebabıyla meşhur Adana'da kebapçılar uyarılarda bulundu. Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, kurban etinin ilk olarak 3-4 saat dışarıda bekletilerek dinlenmesi gerektiğini belirtti.

İHA muhabirine bilgi veren Yaşar Aydın, kurban etiyle ilk gün Adana kebap yapılmasının lezzet açısından uygun olmadığını belirtti. Aydın, “Kurban edilecek koyun bir defa güzel olmalı. Tüyleri parlak ve kendisi canlı olmalı. Kurban eti saklanmamalı. Dağıtılmalı. Kurban, dağıtmak için var. Et 1 gün beklemeli. Aynı anda da kavurma olarak tüketilebilir. Ancak Adana Kebap yapmak olmaz” ifadelerini kullandı.

“Etin normal kıvamda pişmesi gerek”

Mangalda eti pişirirken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Aydın, “Kömürlerin güzelce yanması gerekir. Eğer kömürler iyi yanmazsa is yapar ve etin is olmaması lazım. Mangala eti attıktan sonra da etin normal kıvamda pişmesi gerekir. Onu artık göz kararı pişiren kişi ayarlamalı” dedi.

Adana Kebap tarifi hakkında da bilgiler veren Yaşar Aydın, “Adana Kebap yapmak için öncelikle et, güzelce zırhtan geçirilmeli. Daha sonra biber ve tuzla avcar yapılmalı. Ardından mangala eti atacaksın ve biraz piştikten sonra çevireceksin o zaman et ve şiş birbirini tutar. Vatandaşlar yağ ve eti kıvamında ayarlamalı. Etin az ve çok pişmesi vatandaşlara kalmış. Damak zevklerine nasıl hitap ediliyorsa o şekilde pişirilmeli” diye konuştu.