Adana'nın Feke ilçesine bağlı kırsal mahallelerde üzümün pekmez yolculuğu için bağ bozumu gerçekleştirildi.

Feke'ye bağlı Gedikli Mahallesi'nde geleneksel yöntemle imece usulü üzüm hasadını yapan Nihat Gök (65) ve ailesi pekmez yapmak için kazanları kaynatmaya başladı. Bu yıl kilosu 50-70 TL arasında alıcı bulan pekmezin kışın köylülerin vazgeçilmezi olduğunu aktaran Nihat Gök, pekmezi geleneksel yöntemlerle hazırladıklarını kaydetti. Üzümün pekmez yolculuğunun meşakkatli bir mesaisi olduğunu söyleyen Gök, “Bu yıl da bağ bozumunu gerçekleştirdik. Üzümlerimiz toplandı ve üzümün önce suyunu çuvallarda ezerek çıkardık. Ardından külle yoğun ateşte içindeki zararlı maddelerin çıkması için kaynattık. Şimdi de yeniden kazanlara alarak pekmez olması için 6 saat süren ateş başında kaynatıyoruz. Pekmez bizim için kış aylarında şifadır” dedi.