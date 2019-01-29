Uzunkaya: "İstihdamı 350 kat arttırdık"

Ülke genelinde yılda 4 kez düzenlenen Adana'da ise yılın ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Adana Sanayi Odasında Adana Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'nın da katılımıyla yapılan toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün 2018 yılı faaliyetleri değerlendirilerek, 2019 yılı faaliyetleri hakkında görüş ve öneriler görüşüldü.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Adana İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karaveli, Basın İlan Kurumu ve İŞKUR'un ortak projesi kapsamında 'Yeni Nesil Gazetecilik Kursu' kapsamında eğitim gören ve istihdama katılan kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet etti.

"2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 kişiye istihdam sağlandı"

Toplantının başında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kapatılması konuşulan İŞKUR'un 2002 yılından bu yana büyük gelişme kaydettiğine dikkat çekerek, “İŞKUR'un yeni fonksiyonlar yüklenmesi, iş ve meslek danışmanlarını bünyesine katmasıyla bir taraftan iş arayanlara danışmanlık, rehberlik, eğitim programlarına yönlendirme, diğer yandan da iş verenlerimize yönelik çalışmalara imza atan bir kurum haline geldi. Bu çalışmalarla işveren ve iş arayan vatandaşlarımızın taleplerini ölçen programları gerçekleştirmek suretiyle, 2002 yılında 24 bin 482 kişi olan istihdam sayısını, 2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 gibi rakamlara ulaştırdık” diye konuştu.

"İstihdamda 350 katlık bir artış gerçekleştirdik"

İŞKUR olarak 'Aktif İş gücü Programları' kapsamında gerçekleştirilen 'İşbaşı Eğitim Programı, Mesleki Eğitim Kursları ve Girişimcilik Eğitim Programları'nın bu başarının sağlanmasında büyük önem taşıdığını belirten Uzunkaya, "İstihdama dair insan yetiştirme faaliyetlerinde 350 katlık bir artış gerçekleştirdik. İstihdam oranını 50 kat arttıran ama diğer taraftan da eğitim etkinliklerinde de bu denli zirveye çıkan bir kurum haline geldik. Onun için iş arayan arkadaşlarımıza ‘aracıya, torpile, vasıtaya ihtiyacınız yok. Niteliğe ihtiyacınız var' diyoruz. İşte bu programlarımıza katılan arkadaşlarımızın yüzde 91.6'sı istihdamdadır" dedi.

"Adana'da 35 bin 54 kişiye istihdam sağlandı"

Türkiye'nin tüm engellemelere rağmen Avrupa ve dünyada eşi benzeri görülmeyen bir istihdam artışına imza attığını belirten Uzunkaya, Adana'nın da il bazında 2018 yılı itibariyle 35 bin 54 kişinin istihdamını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Toplantı yapılan açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam etti.