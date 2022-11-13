Türk erkek giyim markası Vaganza'nın Türkiye'deki ilk mağazası Adana'da açıldı.

Türkiye'nin yeni erkek giyim markası Vaganza, ilk mağazasını Adana'da Mithat Saraçoğlu Caddesi'nde açtı.

Açılışta konuşan Vaganza Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Alp, mağazanın Adana'ya hayırlı olmasını temenni ettiğini belirterek, “Moda sektörüne hizmet etmekle ilgili güzel düşüncelerimiz var. İnşallah Adana için de hayırlı, uğurlu olur” dedi.

Vaganza mağazasının açılışına katılan manken ve modacı İvana Sert de mağazayı gezerek, “Koleksiyon çok güzel spor, şık ve sade. Ben de sadelikten yanayım. Adana'nın da böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım güzel bir işe imza atacaklar” diye konuştu.

İş ve moda dünyasından birçok ismin yer aldığı açılış, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ve Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram'ın da katılımıyla kurdele kesilerek gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Vaganza Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Alp, misafirlerle birlikte mağazayı gezdi.