Vali Demirtaş: "15 Temmuz, demokrasi tarihine altın harflerle yazılan destandır"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Aziz milletimizin dik duruşu, güvenlik güçlerimizin metanetli, vakur ve mertçe müdahalesi sayesinde 15 Temmuz, demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir destandır" dedi.

Vali Demirtaş, Ramazanoğlu Camii'nde, “15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Adana'nın Birlik Ruhu” konulu konferans verdi.

Adana milletvekilleri Abdullah Doğru ve Ayhan Barut, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Çukurova Kaymakamı Osman Sarı, kamu kurum temsilcileri ve şehit yakınlarının katıldığı konferans programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından sinevizyon gösterimi ile devam eden programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Hasan Çınar yaptı. Katılımcılara duygu dolu anlar yaşatan “30 Kuş” isimli şiir dinletisinin ardından ise Vali Mahmut Demirtaş bir konferans verdi.

15 Temmuz'da Adana'da yaşananları katılımcılarla paylaşan Vali Demirtaş, "Aziz milletimizin dik duruşu, güvenlik güçlerimizin metanetli, vakur ve mertçe müdahalesi sayesinde 15 Temmuz, demokrasi tarihine altın harflerle yazılan bir destandır" dedi.

Türk milletinin zor zamanlarda bir ve bütün olma refleksinin hala çok canlı olduğunu tüm dünyaya haykırdığı 15 Temmuz'da, milli iradesine sahip çıkan tüm Adanalılara teşekkür ettiğini dile getiren Vali Demirtaş, tanklara, uçaklara, mermilere, kafa tutarak devletine sahip çıkan bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu vurguladı.

Birlik ve beraberliğin korunduğu sürece ülkemizin bekasına kast eden tüm hain odakların hiçbir zaman emeline kavuşamayacağını ifade eden Vali Demirtaş, hain darbe girişiminin yıl dönümünde Merkez Park'ta Saat 20.00'de Adana Valiliği koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenleneceğini ve bu etkinliklere tüm Adanalıları beklediğini sözlerine ekledi.