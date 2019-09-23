Vali Demirtaş: "Adana, Marmara'ya alternatif tek endüstri bölgesi"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Çukurova ve Doğu Akdeniz'in doğal merkezi olan Adana'nın, zengin potansiyeli ve küresel rekabet gücüyle Marmara'ya alternatif tek endüstri bölgesi olduğunu söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş EMBA Elektrik ve Şangay Elektrik Power ortaklığında yapımı üstlenilen Hunutlu Termik Santrali'nde üst yapı çalışmalarının başlaması dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına başlanan Hunutlu Termik Santrali'nde ilk beton harcının dökülmesinin öncesinde Vali Demirtaş, yetkililerle toplantı salonunda bir araya gelerek yapılan çalışmalarda gelinen aşama hakkında bilgiler aldı.

Toplantı sonunda bir konuşma gerçekleştiren Vali Demirtaş, Çukurova ve Doğu Akdeniz'in doğal merkezi olan Adana'nın, zengin potansiyeli ve küresel rekabet gücüyle Marmara'ya alternatif tek endüstri bölgesi olduğunu dile getirdi.

Bu stratejik konumun getirdiği avantaja ek olarak, Adana'da 1950'li yıllarda başlatılan tarıma dayalı sanayi hamlesinin, bugün enerji ve endüstri bağlamında yeni bir döneme girdiğini ifade eden Vali Demirtaş, “Son dönemde Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol boru hattıyla enerji dünyasında adından söz ettiren ilimiz, bugün Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesiyle ülkemizin enerji üssü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına ilk harcı koyacağımız Hunutlu Termik Santrali de bölgemizin önemli enerji yatırımları arasındaki yerini alacak. 1.320 megawat gücünde inşa edilecek santral, ithal kömürle yılda 11 milyar kilowat saat enerji üretecek. Hunutlu Termik Santrali, baca sistemi yerine soğutma sistemine dayalı özelliğiyle de çevre dostu bir anlayış sergileyecek” dedi.

Bugün burada EMBA Elektrik ve Şangay Elektrik Power ortaklığında Adana'ya kazandırılan 2 milyon 170 bin dolarlık bir yatırımdan bahsettiklerini söyleyen Demirtaş, “Öncelikle her iki firmaya da gerçekleştirdikleri bu devasa yatırımdan ötürü teşekkür ediyorum. Bilinmelidir ki en önemli önceliğimizi, enerji üretim ve dağıtım merkezi olarak belirlediğimiz Adana'da, bu istikametteki çalışmalarımız yoğun bir biçimde devam edecektir. Amacımız, bu ve benzeri devasa yatırımlarla Adana'yı buluşturmayı sürdürmektir. Adana'yı endüstride, sanayide, teknolojide, tarımda, ticarette, turizmde daha gelişmiş, daha müreffeh bir kent noktasına taşımaktır. Bu meyanda girişimcilerimize en iyi ortamı sağlamanın da en temel önceliğimiz olduğunu vurgulamak istiyorum. O sebeple buradan bir kez daha yerli ve yabancı tüm girişimcileri, Adana'ya yatırım yapmaya davet ediyorum” şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.

Vali Demirtaş'a konuşmasının ardından EMBA Elektrik Üretim A.Ş. Ceo'su Mete Bülgün tarafından termik santralinin yapımına verdiği destek ve katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Toplantının ardından Vali Demirtaş beraberindekilerle butona basarak Hunutlu Termik Santrali'nde üst yapım çalışmaları için ilk beton harcını döktüler.

Etkinlik, yapılan incelemelerin ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.