Vali Demirtaş: “Adanamızın kalkınmasına yönelik önemli atılımlar gerçekleştirdik”

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı ile Adana'nın sosyo-kültürel kalkınmasına yönelik önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

‘‘Güney Adana Kalkınma Programı'' kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülmeye başlanan projelerle ilgili sunum toplantısı Vali Demirtaş başkanlığında yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen; Şimdi Okul Zamanı, Şimdi Başarma Zamanı, Kitabım ve Okulum Benim Başarı Yolum, Yarınlar Eğitimle, Eğitim Okul Öncesi ile Geleceğin Okulunda Okulun Hep Yanında, Projem ile Varım, Bir Damla Kan ile Yaşama Şans Ver, Adana Bilim Şenliği, Çorbada Tuzum Olsun projelerine ek olarak 1 tane SODES Güdümlü Projesi, 4 tane SODES Projesi olmak üzere toplam 13 proje hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, ‘‘Bir kalkınma hareketi olarak gördüğümüz Güney Adana Kalkınma Programı ile Adana'mızın sosyo-kültürel kalkınmasına yönelik önemli atılımlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Projelerimizin hazırlanmasında ve uygulanmasında bizlerle beraber emek veren herkese teşekkür ediyorum. Her şey güzel Adana'mız için'' dedi.

Toplantının devamında projelerle ilgili bilgilendirme sunumları gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.