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Vali Demirtaş, AOSB'de incelemelerde bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Organize Sanayi Bölgesine giderek Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü’yü ziyaret etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Organize Sanayi Bölgesine giderek Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü'yü ziyaret etti. Ziyareti sırasında bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Başkan Sütcü'den bilgiler alan Vali Demirtaş ardından bölgede inceleme yaptı.


Organize Sanayi Bölgesinde yeni yapılan inşaat halinde olan ve üretime geçmiş sanayi kuruluşları ile Bölgenin 1 milyon metrekare genişleme alanındaki arazilerde inceleme yaparak bilgiler alan Vali Demirtaş, kentin ve ülkenin ekonomisinin gelişmesine çok önem verdiğini ifade ederek Organize Sanayi Bölgesinde yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.

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