Vali Demirtaş: "Bağımlılıkla mücadeleyi artırdık"

Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında kamu ve sivil toplum temsilcilerinin katılımlarıyla 2019 yılının ilk Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Adana Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılık türleriyle ilgili kamu ve sivil toplum kuruluşları kendi bünyelerinde barındırdıkları sorumluluklar hakkında alınan kararlar ve yapılan çalışmalarla ilgili Vali Demirtaş'a sunum yaptı. Uyuşturucu bağımlılığı, sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığı hakkında alınan önlemler ve bağımlılığın engellenmesi yolunda atılan adımlar paylaşıldı.

Uyuşturucunun şehir ayağında dağıtımının ve satışının azaltılması için kentin metruk bina sayısının tespiti ve yıkımının yapıldığı, şehir ışıklandırmalarının az olduğu yerlerde ışıklandırmaların arttırıldığı belirtildi. Uyuşturucu satışları yapan şahıslar hakkında emniyet güçlerinin denetimlerinin arttırılarak devam ettiği bildirildi. Tek dal sigara satışının ve 18 yaşından küçüklere sigara satışı yapılmasının önlenmesi için denetimler de sıklaştırıldı. Bağımlılıktan kurtulma yolunda okullarda video gösterimleri ve sunumlar yapıldığı ifade edildi.

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarının bilgilendirme sunumlarından sonra konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş İl Koordinasyon Kurulu'nun tüm paydaşlarına yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Demirtaş, “Bu dönemde 2.962 olaya müdahale eden narkotik ve jandarma ekiplerimiz, 5 bin 72 şahsa gözaltı uygulaması yapmış, bunların 904'ü tutuklanırken, 597'sine adli kontrol uygulanması uygun görülmüştür. Bu operasyonlarda 48 bin kök kenevir bitkisi, bin 446 kilogram esrar, 359 kilogram eroin, 2 milyon 833 bin adet uyuşturucu hap ile diğer uyuşturucu madde türleri ele geçirildi” dedi.

Bağımlılıkla mücadelede yapılan çalışmaların arttırıldığını ifade eden Demirtaş, “Sağlık Müdürlüğümüzün yürüttüğü MEDİM Projesi'ni, Emniyet Müdürlüğümüzün yerel yönetimler ile birlikte yürüttüğü Narko Adana Elçi Projesi'ni ve İl Müftülüğümüzün “Bağımsız Birey Bilinçli Aile Projesi'ni sayabiliriz. Öte yandan emniyet ve jandarmamızın narkorehber eğitimleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün, Yeşilay Adana Şubemizin bağımlılıkla mücadele eğitimleri de, genç ve yaşlı toplumumuzun tüm kesimlerine yönelik olarak sürdürülmüştür. İlimizde 5 sağlıklı hayat merkezinde “Bağımlılık Danışma Merkezleri” ve “AMATEM” ile vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunlarla birlikte Yüreğir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzün bünyesinde, 18 yaş üstü bireyler için Sosyal Uyum Birimimizin de faaliyete geçtiğini hatırlatmakta yarar görüyorum” diye konuştu.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Birimi'nin iki ayda bir toplanacağı belirtildi.