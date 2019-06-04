Vali Demirtaş bayram trafiğini havadan denetledi

Helikopterle gerçekleştirdiği denetimleri sırasında yetkililerden bilgi alan Vali Demirtaş, bayram seyahatlerinde kazaların yaşanmaması, vatandaşların bayram ziyaretlerini yapmalarının ardından evlerine sağ salim dönmeleri için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti. Vali Demirtaş, sürücülere de bir kez daha trafik kurallarına mutlaka uymaları çağrısında bulundu.

Şehir içi ve şehirler arası yol güzergahları ile otoyolda oluşturulan kontrol noktaları ile trafik akışını havadan inceleyen Vali Demirtaş, Ramazan Bayramlarını kutladığı emniyet ve jandarma görevlilerine alınan önlemlerden dolayı teşekkür etti.

Bu arada, Vali Mahmut Demirtaş, Öğretmenler Bulvarında vatandaşların bayramlarını kutladı ve yolculuk halindeki tüm vatandaşları trafik kurallarına uymaya çağırdı.

Sürücülerden, özellikle emniyet kemeri takma ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda duyarlı davranmalarını isteyen Vali Demirtaş, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına mutlaka uyulması gerektiğine dikkat çekti.