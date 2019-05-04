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Vali Demirtaş, Beyza Piliç tesislerinde incelemelerde bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş Beyza Piliç ve Hamza Efendi Baklava tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Tesisler hakkında çeşitli bilgiler alan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın ekonomi ve istihdamına sağladıkları katkıdan dolayı firma temsilcilerine teşekkür etti.


Beyza Piliç Yönetim Kurulu Üyesi Recep Çalışkan da Vali Mahmut Demirtaş'a yapmış oldukları anlamlı ziyaretlerden dolayı teşekkürlerini ileterek Beyza Piliç hakkında detaylı bilgiler verdi.


Vali Demirtaş verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür ettiği firma yetkililerine bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

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