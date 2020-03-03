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Vali Demirtaş: "Çevre bilinci kültür göstergesidir"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tüm kurumlarla iş birliği içinde atıkları kontrol altına alarak gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma gayesiyle çalışmalara devam edeceklerini belirtti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında il genelinde yapılan çalışmalar Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda değerlendirildi.


Projenin uygulamaya koyulduğu ilk andan itibaren yapılan faaliyetlerin detaylarıyla ele alındığı toplantıda kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, çevre bilincinin her şeyden önce bir kültür göstergesi olduğunu belirterek kültürümüzde tasarruf etmenin öneminden bahsetti.


Günümüzde tüm dünyada bilinçli tüketim ve bilinçli ayrıştırmanın esas olduğu yaşam biçiminin model alınması gerektiğini dile getiren Vali Demirtaş, “İsrafın önlenmesi ve atıkların geri dönüşümünün sağlanması projemizde temel hedefimizdir. Bizler tüm kurumlarımızla iş birliği içinde atıkları kontrol altına alarak gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma gayesiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.


Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halit Ergin ve ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantının sonunda, “Sıfır Atık Projesi” yönetmeliğince Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazanan Adana Valiliği'nin belgesi Vali Demirtaş'a takdim edildi.

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