Vali Demirtaş: "Eğitimde Adana'yı bir numara yapmalıyız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, hedeflerinin her alanda olduğu gibi eğitimin tüm parametrelerinde de Adana'yı plakası gibi bir numaraya taşımak olduğunu söyledi.

Yeni eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilmesi planlanan proje ve çalışmaların detaylarıyla ele alındığı "2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı" toplantısı düzenlendi. 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılına yönelik yol haritasının tüm ayrıntılarıyla değerlendirildiği toplantıda konuşan Vali Demirtaş, yeni eğitim ve öğretim yılının en huzurlu bir şekilde geçmesi için gerekli tüm hassasiyeti göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Önümüzdeki Pazartesi günü ülke genelinde 20 milyon civarında, Adana'da ise 500 bine yakın öğrencinin, ilk zilin çalmasıyla birlikte okulu, arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşacağını belirten Vali Demirtaş, "Evlatlarımızı 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine kilitleyerek, süratimizi artırmalıyız. İlk olarak 2023 Eğitim Vizyon Belgesi kapsamında kentimiz özelinde eğitim camiamızın tüm paydaşlarıyla birlikte ülkemizin ve milletimizin vizyon projelerine katkı sağlayacak çalışmaları hayata geçirmeliyiz. Eğitim kalitesi ve niteliğini artırarak gençlerimizin, çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sportif yönlerinin geliştirilmesini sağlamalıyız. Ben de bu bağlamda ilimiz genelinde eğitim altyapısının geliştirilmesine dair tüm çalışmaları yakından takip ediyorum" diye konuştu.

Adana akademik başarıda çok gerilerde

Üzerinde durulması gereken konuların en başında akademik başarının geldiğini kaydeden Vali Demirtaş, Adana'nın bu anlamda olması gerekenden çok gerilerde olduğunu ve bu konuda tüm paydaşların şapkasını önüne koyarak düşünmesi gerektiğini söyledi. Vali Demirtaş, hedeflerinin her alanda olduğu gibi eğitimin tüm parametrelerinde de Adana'yı plakası gibi bir numaraya taşımak olduğunu ifade ederek, akademik başarının yükseltilmesi konusunda yapılması gerekenlerin acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili yürütülen eğitim faaliyetlerinin üzerinde dikkatle durulması gereken alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, Suriye'de yaşanan insanlık dramından kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocukların, eğitimleriyle ilgili gereken duyarlılığın gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Okulun ilk ders zili sıfır sorunla çalınmalı"

Okul temsilcilerine öğrencilerin ve okul güvenliğinin sağlanması için bir dizi talimat veren Vali Demirtaş, eğitimde hedeflenen amaçların gerçekleştirilmesinin, okulun en iyi şekilde yönetilmesine bağlı olduğunu söyledi. Eğitim yöneticilerinin en temel görevinin, okulunun ilk ders zilini sıfır sorunla çalmak olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, "Bunun için yapılacak ilk iş, görev yaptığınız okulun fiziki sorunlarını gidermektir. Şayet okulunuzda tadilat ve onarım yapılıyorsa, üst amirlerinizle görüşerek bu işlerin bir an önce tamamlanmasını sağlayın. Ayrıca okul kantinlerinin hijyenik olmasına, kantinlerde satılması uygun olan ürünlerin satışının yapılmasına dikkat edin" diye konuştu.

Okul çevresinde güvenlik tedbirlerine dikkat

Okul çevresinde alınması gereken güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler de aktaran Vali Demirtaş, okul yöneticilerini uyuşturucu madde satışı ve kullanımı konusunda dikkatli olmaya davet ederek, şunları söyledi:

"Okul çevresinde şayet metruk bir bina bulunuyorsa mutlaka belediyeye ve emniyete bildirin. Birinci amacımız, öğrencilerimizin uyuşturucu madde ile hiçbir şekilde tanışmamasıdır. İkincisi, uyuşturucu maddenin bırakın okulun içi ve çevresi, semtinize dahi uğramamasıdır. Bunun için öğrencilerinizle, velilerinizle, rehber öğretmenlerinizle, narkotik ve toplum destekli polislerimizle, muhtarlarımızla irtibatlı bir biçimde çalışınız. Ayrıca terör örgütleri ve illegal örgütlerle mücadelemiz devam etmektedir. Bu örgütlerin kendilerine eleman devşirmeye çalıştıkları alanların başında eğitim kurumları gelmektedir. Bu sebeple terör örgütlerinin bu çirkin planını bertaraf etmek adına okul, veli ve öğrenci işbirliğini güçlendirerek, yavrularımızı terörün ve illegal örgütlerinin kucağına bırakmamalısınız."

"Lüks olanla acil olan birbirinden ayrılmalı"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, okul ziyaretleri esnasında okul müdürü ve müdür yardımcısı odalarının ihtişamına şahit olduğunu belirterek, yöneticilerin acil olanla lüks olanı birbirinden ayırmaları gerektiğini ve lükse kaçmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ise yeni eğitim ve öğretim yılının öğrencilere, Adana'ya ve Türkiye'ye hayırlı olması dileğinde bulunarak, "2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılında bin 466 kurum, 31 bin 744 öğretmenimiz, 484 bin öğrencimizle başlıyoruz. Bu yıl temel eğitimden, orta öğretime geçiş sürecinde ise yüzde 95 civarında yerleştirme sağlandığını da belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Vali Yardımcıları Mustafa Yavuz, Murat Süzen, ilçe kaymakamları, ilçe ve şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve okul aile birliği başkanları katıldı.