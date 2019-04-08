Vali Demirtaş: "Emniyet mensuplarımız bizleri gururlandırmaya devam edecek"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Emniyet Teşkilatımızın mensupları, vatanımızın, bayrağımızın, aziz milletimizin, milli ve manevi değerlerimizin teminatıdır" dedi.

Vali Demirtaş Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü ve 8-14 Nisan Polis Haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Demirtaş mesajında, kurulduğu günden bugüne toplumun can ve mal güvenliğini sağlayan, anayasa ve kanunlara bağlılıkla yerine getiren Emniyet Teşkilatı ve teşkilatın mensuplarının 174 yıldır milletin huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti.

Mesajında, her türlü suç ve suçlu ile mücadelede çağın getirdiği teknolojiyi kullanabilen, yurt içinde ve yurt dışında terör ve örgütlü suçlarla mücadeleyi hukuk çerçevesinde icra eden emniyet teşkilatının, demokrasi, istiklal ve istikbal mücadelesinin en önemli unsuru olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

“Görevini hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerinden ödün vermeden üstün bir vazife anlayışıyla fedakarca yerine getiren Emniyet Teşkilatımızın mensupları, vatanımızın, bayrağımızın, aziz milletimizin, milli ve manevi değerlerimizin teminatıdır. Bu uğurda gösterilen azim ve kararlılık dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de bizleri gururlandırmaya devam edecektir. Bu duygularla, ülkemize ve milletimize her türlü şartta hizmet eden Emniyet Teşkilatımızın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Görevleri başında şehit olan kahraman polislerimizi rahmet ve minnetle anarak ailelerine başsağlığı diliyor, gazilerimzie şükranlarımı sunuyorum.”