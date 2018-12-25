Vali Demirtaş: "Engellilerin daima yanında olacağız"

Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut ile engelli annelerinden oluşan heyet üyeleri, Vali Mahmut Demirtaş'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Dernek başkanı Hacer Bulut ve beraberindeki engelli anneleri, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdikleri ziyaretlerinde, engellilerin sorunların çözümlenmesi ve toplumsal yaşamda daha aktif rol almalarının sağlanmasında sergilenen duyarlı çalışmalardan dolayı Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür etti.

Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği Başkanı Hacer Bulut ile engelli annelerinin ziyaretlerinden büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu kaydeden Vali Mahmut Demirtaş ise konuşmasında, devletin de destekleri doğrultusunda engelli vatandaşlar ile ailelerinin daima yanlarında olmaya, engellilik konusunda toplumsal farkındalık oluşturulması yönündeki çabalarına devam edeceklerini vurguladı.