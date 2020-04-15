Vali Demirtaş: "İhlal ettiğimiz her kural mücadelemizi uzatır"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Korona virüsün yayılım hızını düşürmenin tek yolu sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması en az seviyede tutmaktır. Bu yüzden vatandaşlarımızdan aldığımız tedbirlere eksiksiz bir şekilde uymalarını bekliyoruz" dedi.

Vali Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelinde korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında alınan önlemler değerlendirildi.

Merkez ilçe kaymakamları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile oda başkanlarının katıldığı toplantıda, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazar yerlerindeki tedbirlerin arttırılması hususunda yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, salgının kentte yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirmek için sosyal mesafenin korunması gerektiğine vurgu yaptı. Bu amaçla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu mahalle/semt pazar yerlerinde alınan tedbirlerin geliştirilmesi zaruriyetinin oluştuğunu dile getiren Vali Demirtaş, “Korona virüsün yayılım hızını düşürmenin tek yolu sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması en az seviyede tutmaktır. Bu yüzden vatandaşlarımızdan aldığımız tedbirlere eksiksiz bir şekilde uymalarını bekliyoruz. İhlal ettiğimiz her bir kural bu mücadelemizin uzamasına neden olabilir. Bir an önce hayatımızın normal akışına dönmesi ve toplum sağlığımızın korunabilmesi için evlerimizde kalalım, çıkmak zorundaysak maske takalım ve sosyal mesafe kuralına uyalım” dedi.

Toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.