Vali Demirtaş, İmamoğlu'nda muz seralarını inceledi

Ziyareti sırasında yapılan üretimler hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, bereketli topraklarıyla zengin bir tarımsal potansiyele sahip olan Adana'da katma değeri yüksek ürünler üretilmesine önem verdiklerini dile getirdi.

Adana'da ürün çeşitliliğinin sağlanması ve üretim kapasitesinin arttırılması için yapılacak çalışmalara destek olmayı sürdüreceklerini belirten Vali Demirtaş, daima üreticinin yanında olduklarını söyledi.

Vali Demirtaş'ın muz serası ziyareti yapılan incelemelerin ardından sona erdi.