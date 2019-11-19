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Vali Demirtaş, İmamoğlu'nda muz seralarını inceledi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İmamoğlu ilçesinde muz seralarını inceledi.


Ziyareti sırasında yapılan üretimler hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, bereketli topraklarıyla zengin bir tarımsal potansiyele sahip olan Adana'da katma değeri yüksek ürünler üretilmesine önem verdiklerini dile getirdi.


Adana'da ürün çeşitliliğinin sağlanması ve üretim kapasitesinin arttırılması için yapılacak çalışmalara destek olmayı sürdüreceklerini belirten Vali Demirtaş, daima üreticinin yanında olduklarını söyledi.


Vali Demirtaş'ın muz serası ziyareti yapılan incelemelerin ardından sona erdi.

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