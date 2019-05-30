Vali Demirtaş, İSO ilk 500 sıralamasında yer alan firmaları tebrik etti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Kentimize yeni yatırımlar kazandırmak konusundaki kararlı çalışmalarımız sonucunda, önümüzdeki yıllarda İSO 500 listesindeki Adanalı firmalarımızın sayısının artacağına inanıyorum" dedi.

Vali Demirtaş, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2018" listesinde yer alan 11 Adanalı firmayı tebrik etti.

"Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşu İSO 500" sıralamasında, Adana'da faaliyet gösteren SASA Polyester'in 77, Temsa Ulaşım Araçları'nın 192, Beyteks Tekstil'in 277, Akyem Adana Yem'in 293, Elita Gıda'nın 313, Güney Çelik Hasır ve Demir'in 334, Adana Çimento Sanayi'nin 353, BOSSA'nın 372, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi'nin 383, Amylum Nişasta'nın 387 ve Gürsoy Yem'in 454. sırada yer almasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Vali Demirtaş, listede yer bulan firma sayısının artmasının en büyük temennisi olduğunu ifade etti.

İSO İlk 500 Listesinde geçen yıl Adana'dan 12 firmanın yer aldığını hatırlatan Vali Demirtaş, "Türkiye'nin en büyük ilk 500 firması arasında yer alan sanayi kuruluşlarımızın sayısının artması için iş adamlarımızın ve sanayicilerimizin daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Kentimize yeni yatırımlar kazandırmak konusundaki kararlı çalışmalarımız sonucunda, önümüzdeki yıllarda İSO 500 listesindeki Adanalı firmalarımızın sayısının artacağına inanıyor, başta Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Sütcü olmak üzere üretime ve istihdama önemli katkıları olan firmalarımızın yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, tüm sanayici ve iş adamlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.