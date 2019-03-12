Vali Demirtaş: "İstiklal Marşı, birliğimize göz dikenlere en gür cevabımız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kurtuluş Savaşının amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşı'nın çağ kapatıp çağ açan, üç kıtaya yedi denize hükmeden bir milletin varoluş mücadelesine girişmek zorunda kaldığında neleri başardığını ortaya koyan eşsiz bir eser olduğunu söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen programa Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kamu kurum temsilcileri, çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Vali Demirtaş, programdan önce salonun fuayesinde yer alan, Mehmet Akif Ersoy ile ilgili görsellerin yer aldığı fotoğraf ve resim sergisini gezdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, günün anlam ve önemini belirten açılış konuşması ve şiir dinletisi ile devam etti.

Etkinlikte İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Yaylacı'dan sonra bir açıklama yapan Vali Mahmut Demirtaş, Türk milletinin bağımsızlığının sembolü olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan Kurtuluş Mücadelesini bugün bile iliklerimize kadar bizlere hissettiren İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümünü, büyük bir gururla kutladıklarını dile getirdi.

Kurtuluş Savaşının amacını ve ruhunu, milletin bağımsızlık istek ve azmini dile getiren İstiklal Marşı'nın çağ kapatıp çağ açan, üç kıtaya yedi denize hükmeden bir milletin varoluş mücadelesine girişmek zorunda kaldığında neleri başardığını ortaya koyan eşsiz bir eser olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, vatan şairi Mehmet Akif'in destansı mücadeleyi İstiklal Marşı'nın mısralarıyla ölümsüzleştirdiğini vurguladı.

"Manevi değerlerimizin, milli kimliğimizin ve büyük fedakarlıklarla vatan bildiğimiz bu toprakların kutsal bir emanet olduğu ruhunu hepimize aşılayan İstiklal Marşı; bugün ortak paydamız, buluşma noktamız, güzel ülkemizin bütünlüğüne, milletimizin birlik ve beraberliğine göz dikenlere karşı en gür cevabımızdır" diyen Vali Demirtaş, 12 Mart vesilesiyle Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Harbinin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bağımsızlık yolunda hayatlarını feda eden bütün şehitleri rahmet ve şükranla andığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ‘'İstiklal Marşı'nı En Güzel Ben Okuyorum'' yarışmasında birinci olan öğrenciler hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudular. Daha sonra sahnelenen ‘'İstiklalimiz'' isimli oratoryo ise izleyenlerden büyük beğeni aldı. Müzik dinletisi ile devam eden programda son olarak ödül töreni gerçekleştirildi. İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan öğrenciler plaket ve hediyelerini Vali Demirtaş'ın elinden aldı.