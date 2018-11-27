Vali Demirtaş: "Kadınlar toplumda layık oldukları konuma ulaştırılacak"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın gündeminden yaşanması muhtemel kadına yönelik şiddet haberlerinin mutlaka çıkartılarak kadınların toplum içinde layık oldukları konuma ulaştırılacağını söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Vali Demirtaş programda yaptığı konuşmada; kadına karşı şiddetin, bugün tüm dünyanın kanayan yarası olduğunu, gelişmiş ülkelerde bile kadına yönelik şiddetin yüksek boyutlarda seyrettiğini ve ülkemizin de kadına yönelik şiddetin yoğun yaşandığı bölgeler arasında yer aldığını ifade etti.

Kol kırılır, yen içinde kalır

Demirtaş; basında zaman zaman konusu ortak, faili farklı kadına yönelik şiddet haberleri ile karşılaşıldığını ve bu haberlerde şiddetin türü ve boyutunun aklın sınırlarını zorlayacak türde gözler önüne serildiğini belirterek, "Öte yandan kadınlarımızın maruz kaldığı şiddetin, fiziksel şiddetle sınırlı olmadığını; cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete de maruz kaldıklarını duyuyoruz. Bununla birlikte etkilendikleri şiddetten dolayı resmi bir kuruma başvurmayıp 'kol kırılır, yen içinde kalır' düşüncesiyle hareket ettiklerini de görüyoruz. Bu nedenle bu kanayan yaraya, geniş açıdan bakmak ve şiddet konusunu, topyekün değerlendirmek durumundayız'' dedi.

"Kadın insandır, erkek insanoğlu"

Vali Demirtaş şöyle devam etti:

"Yaşanan sayısız olumsuzluğa rağmen, devletimizin ve hükümetimizin kadınlarımıza yönelik olarak yürüttüğü pozitif ayrımcılık da her alanda kendisini hissettirmektedir. Valilik olarak bizler de şiddetin tüm şekilleriyle mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında geçen yıl bugün başlattığımız, ‘Kadınım, Ben de Varım' projesi de bu çalışmaların en önemlilerinden biridir. Proje ile bizler de kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılık örneği sergileyerek ilimizle ilgili olumsuz istatistikleri ortadan kaldıracağız.''

Demirtaş, yürütülen çalışmalarla kadınların kendi kimliklerini, kişiliklerini bulmalarının sağlanacağını ve Adana'nın gündeminden yaşanması muhtemel kadına yönelik şiddet haberlerinin mutlaka çıkartılarak kadınların toplum içinde layık oldukları konuma ulaştırılacağını ifade etti.

Kadınım, Ben de Varım projesi

Vali Demirtaş, yaşanan sayısız olumsuzluğa rağmen, devletin ve hükümetin kadınlara yönelik olarak yürüttüğü pozitif ayrımcılığın da her alanda hissedildiğini kaydederek şunları söyledi:

“Valilik olarak bizler de şiddetin tüm şekilleriyle mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında geçen yıl bugün başlattığımız, ‘Kadınım, Ben de Varım' projesi de bu çalışmaların en önemlilerinden biridir. Proje ile bizler de kadınlarımıza yönelik pozitif ayrımcılık örneği sergileyerek ilimizle ilgili olumsuz istatistikleri ortadan kaldıracağız.''