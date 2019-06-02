Vali Demirtaş: "Kadınlara kendi kimliklerini ifade edecekleri platformlar oluşturacağız"

Güney Adana Kalkınma Programı “Güneyin Turuncu Kadınların Umudu” projesi kapsamında eğitim gören kadınlar Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin'in de hazır bulunduğu ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Demirtaş, kadınların kendilerini geliştirmelerine, yeni iş imkanları oluşturmalarına, sosyal, ekonomik, kültürel ve sanatsal yönden becerilerine genişletmelerine imkan sağlayacak her türlü çalışmaya desteklerinin tam olduğunu söyledi.

Sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı kadınlara, turunç reçeli yapımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek bu kadınların kendi işlerini kurabilmelerini sağlamak için hazırlanan projenin amacına ulaşmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, kadınlara kendi kimliklerini ifade edebilecekleri platformlar oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Proje kapsamında eğitim alan kadınlar ise kendilerine verdikleri destekler için Vali Demirtaş'a teşekkür etti.