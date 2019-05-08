Vali Demirtaş: "Kadınlara yönelik projeleri önemsiyor ve destekliyoruz"

Vali Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte “Güney Adana Kalkınma Programı” Kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce başlatılan “Güney'in Turuncu, Kadınların Umudu” projesi kapsamında Mimar Sinan Parkı'nda oluşturulan reçel üretim atölyesinde incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ali Tekin, Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2018 yılı mali destek programı kapsamında desteklenen proje hakkında bilgiler verirken, Güney'in Turuncu, Kadınların Umudu sloganıyla hazırlanan projenin amacının; Akdeniz Havzasında yetişmekte olan ancak ekonomik bir değeri bulunmayan turuncun reçelinin yapılarak, teorik ve uygulamalı eğitimlerle Güney Adana Bölgesi'ndeki dezavantajlı kadınların kendi işlerini kurmalarını sağlamak, kadınların sosyal ve ekonomik yaşama katılımları için cesaretlendirmek ve mesleki becerilerini geliştirmek olduğunu söyledi.

Vali Mahmut Demirtaş da, Adana Valiliği'nce uygulanmasına başlanan Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, toplumun dezavantajlı bölgelerinde yaşayan kesimler ve özellikle kadınlara yönelik projeleri önemsediklerini ve desteklediklerini belirterek, bu proje ile kadınların hem üretime katkı sağlayacaklarını hem de sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer alacaklarını ifade etti.

İncelemeleri sırasında, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin'den hazırlanan ürünler ile verilen eğitimler hakkında detaylı bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş, “Güney'in Turuncu, Kadınların Umudu” projesi kapsamında oluşturulan reçel üretim atölyesini ziyaretleri sırasında projeye katılan kadınlarla sohbet etti ve projedeki başarılarından dolayı tebrik etti.