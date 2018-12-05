Vali Demirtaş: “Kamu yönetiminde bugün git, yarın gel devri bitmiştir”

Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Kurulu “Yıllık Değerlendirme Raporu ve Kurumlar Arası Koordinasyon Kurulu" Toplantısı, Vali Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Demirtaş, yıllık değerlendirme raporunun hazırlık evresinde tüm kurumların ortak hareket etmesi, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Hazırlanacak Yıllık Değerlendirme Raporu'nun Cumhurbaşkanlığı makamına ve ilgili bakanlıklara gönderileceğini belirten Vali Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Raporlama süreci ile birlikte önemsediğim birkaç başlığa da dikkatlerinizi çekmekte yarar görüyorum. Öncelikle benim ya da yardımcılarımın yaptığı toplantılara tüm kurum amirleri bizzat, zamanında ve hazırlıklı bir biçimde katılım sağlamalı ve bilgi vermeden yerlerine başka bir personel görevlendirmemelidir. Toplantılarda alınan kararlar, kurum müdürlerimizce hassasiyetle takip edilmeli, talimatlarımız ivedilikle yerine getirilmelidir. Önemli konular önce sözlü olarak sonrasında ise yazılı bilgi notu şeklinde sizler tarafından şahsıma ulaştırılmalıdır. Kurumlarımızın düzenlediği programların ve etkinliklerin benim programıma uygun tarih ve saatlerde düzenlenmesine ve davetiyelerde kurumlarımızın değil de Valiliğimizin adının kullanılmasına özen gösterilmelidir. Resmi tören, açılış, ziyaret ve toplantılarda protokol kurallarına riayet edilmelidir. Bu tip bir programın ev sahibi olan kurumumuz, Valilik Protokol Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde çalışmalıdır.”

"Yeni fikirlerin oluşmasında, kurum amirlerine görev düşüyor"

Kurumlararası koordinasyon gerektiren hususların bizzat kurum amirlerince gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydeden Demirtaş, “Alt makamlara havale edilmemelidir. Bununla birlikte kurum çalışanlarınıza kapılarınızı kapatmayınız. Onları can kulağı ile dinleyip dertlerine ve sevinçlerine ortak olunuz. Öte yandan hükümetimiz tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı yakından takip edilerek, gerekli çalışmaların bu hedeflere uygun olacak şekilde hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte yürütülen projelerin sürdürebilirliğinin sağlanması ve yeni proje fikirlerinin oluşturulup hayata geçirilmesinde de sizlere büyük görevler düştüğünü unutmayınız. Bu meyanda Kamu kurumumuzla belediyelerimizin ve STK'larımızın işbirliğinde tüm hızıyla devam eden Güney Adana Kalkınma Programının, sizlerin öz evladı olduğunu hatırlatmakta bir kez daha yarar görüyorum” diye konuştu.

"Sosyal medya kullanımı ve kurumsal konularda dikkatli olun"

“Kurumsal amaçla oluşturulan sosyal medya haberleşme grupları, kurumsal ve kişisel sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da son derece dikkatli olunması gerektiğini anlatan Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

“En başta bu alanla ilgilenen personellerin gereken duyarlılığa sahip kişiler olmasına ve bu alanın amaç dışına taşmamasına özen gösteriniz. Kurum ve kuruluşlarımızın tertip, düzen ve temizliğine azami özen gösterilmeli ve sıralı amirlerce daimi denetimi yapılmalıdır. Kurum girişlerindeki bayraklarımız mutad aralıklarla yenileri ile değiştirilmeli, kurum tabelaları ile yönlendirme levhaları açık, anlaşılır ve amacına uygun bir biçimde güncel tutulmalıdır. Ayrıca kurumlarımızın güvenliği ile ilgili kamera, güvenlik görevlisi, yangın söndürme sistemleri gibi tedbirlerin alınması hususlarında da özenli davranılması gerektiği unutulmamalıdır.”

Adana'yı her anlamda güvenli kente dönüştüreceğiz"

Eğitimin en önemli öncelik olduğunu belirten Demirtaş, “Nüfusunun dörtte biri okul çağında olan bir ülkenin ve ilin yöneticileriyiz. Eğitimi sadece Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uhdesinde bir eylem olarak değerlendirmek yanlış olur. Büyük fotoğrafı görmek ve konuyu tüm kurumlarımızın işbirliğinde değerlendirmek ise, eğitime ilişkin sorunlarımızın çözümünün ilk basamağıdır. Bu noktada tüm kurumlarımızdan beklentim, eğitime dair üzerlerine düşen duyarlılığı göstermeleridir. Vatandaşlarımızın ve kentimizin güvenliği de önceliklerimizden bir diğeridir. Kolluk güçlerimizin yürüttüğü tüm çalışmalara, vatandaşlarımızla birlikte diğer kurumlarımız da gereken desteği vermelidir. Terör ve uyuşturucu ile mücadelede elde ettiğimiz başarıların artırılması mutlak surette işbirliği ve koordinasyonla mümkündür. İlimizde uyuşturucu ve terörle mücadelemiz, ikisinin de esamesi okunmayıncaya kadar sürecektir. Ayrıca metruk binaların yıkılması, sokakların aydınlatılmasıyla da art niyetli kişilerin yuvalandığı yerleri ortadan kaldıracağız. Unutmayınız ki bu mücadelenin baş aktörleri sizlersiniz. Sizlerin katkısıyla Adana'yı her anlamda güvenli bir kente hep birlikte dönüştüreceğiz” dedi.

"Hizmetlerin “vatandaş odaklı” olması elzemdir"

“Yürüttüğünüz kamu hizmetinin vatandaş odaklı olması elzemdir” diyen Vali Demirtaş, “Kamu yönetiminde bugün git, yarın gel devri bitmiştir. Biliniz ki vatandaşlarımız, her hizmetin en iyisine layıktır. Kurumlarımıza bu anlayışı yerleştirmek de en başta sizlerin görevidir. Bu anlamda tüm kurumlarımız personel yaklaşımlarını bu düstur üzere bina etmeli, vatandaşlarımızın işleri aksaklığa, ötelemeye mahal verilmeksizin sonuçlandırılmalıdır. Bu meyanda ehliyet ve pasaport işlemlerinin nüfus müdürlüklerimizin uhdesine geçmesiyle oluşan iş yoğunluğunun aşılması ve işlemlerin hızlandırılmasına yönelik tedbirler hayata geçirilmelidir” ifadelerini kullandı.

"Başvurular en kısa sürede tamamlanmalıdır"

“CİMER' e ve Valilik bünyesinde oluşturulan Açık Kapı birimine gelen taleplerin ivedilikle sonlandırılmasının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Vali Mahmut Demirtaş, şunları kaydetti:

“Başvuruların yedi gün içerisinde tamamlanması için gereken tedbirlerin kurumlarımızca alınması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Öte yandan muhtar ve vatandaş toplantılarımız esnasında bize gelen talepleri ilgili kurumlara bildiriyoruz. Bu taleplerin takiplerini de ilk elden, bizzat ben yapıyorum. Bu taleplere dönüşlerin de kurumlarımız tarafından öncelikle yapılması talimatımı buradan bir kez daha yineliyorum. Devletimiz, sosyal devlet ilkesi gereği ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kol kanat germeye, onların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Kış mevsiminin etkilerini de iyiden iyiye hissetmeye başladığımız bugünlerde soğukta, aç açık kimsenin kalmamasına, ayni yardım ve kömür yardımı yapılan vatandaşlarımıza bu yardımların vakitli ulaştırılmasında gerekli duyarlılığı gösterelim. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize de maddi ve manevi desteklerimizi her vesile ile hissettirelim. Devletimizin şefkat ve merhamet elini, başta toplumumuzun dezavantajlı kesimleri olmak üzere tüm kesimlerine uzatalım. Öte yandan kurumlarımızın yaptığı harcamalarda lükse kaçmayıp tasarrufu ilke edinelim. Kamu hizmeti veren amirinden memuruna herkesin devletimizin vakarına yakışır davranışlar sergilemesine özen gösterelim. Kurum içi ve kurumlar arası çekişmelere meydan vermeyelim. Her ne sebeple olursa olsun, birlik ve beraberliğimizi bozacak, kardeşliğimize halel getirecek söz ve fiillerden uzak duralım.”

Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşmasının ardından kentteki kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan çalışmaların ‘'stratejik plan ve performans programlarına uygunluğu'' konusunda düzenlenmesi gereken raporlar hakkında gerçekleştirilen sunumla devam eden toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.