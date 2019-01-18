Vali Demirtaş karne dağıttı

Yüreğir Şehit Emre Mücahit Topal İlkokulu öğrencileri tarafından okul bahçesinde karşılanan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sınıfları gezerek karne dağıttı. Öğrencilerle bir süre sohbet edip, kitap hediye eden Vali Demirtaş, minik öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, "Bu tatili güzelce dinleneceksiniz. Ama dinlendikten sonra da kitap okuyacaksınız. Tatilinizi en iyi şekilde değerlendirin" dedi.

Karne dağıtımına Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile Oğuzhan Bingöl de katıldı.

Adana'da 500 bine yakın öğrenciye karne dağıtıldı.