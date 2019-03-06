Vali Demirtaş, kaymakamlarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana ziyareti öncesinde yapılması gerekenleri görüşmek ve ilçelerin genel durumunu değerlendirmek üzere kaymakamlarla istişarelerde bulunan Vali Demirtaş, vatandaşlara verilen kamu hizmetleri ile ilçelerdeki yatırımların son durumları hakkında bilgiler aldı.

Vatandaşlara en iyi kamu hizmetini sunmak ve planlanan projeleri bir an evvel hayata geçirmek için herkesin üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirmek zorunda olduğuna değinen Vali Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Adana'da en güzel şekilde misafir etmek için de gerekli tüm çalışmaların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Toplantının devamında kaymakamlar ilçelerde yapılan çalışmalarla ilgili Vali Demirtaş'a brifing verdiler. Yapılan değerlendirmelerin, görüş ve önerilerin ardından toplantı sona erdi.