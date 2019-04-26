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Vali Demirtaş Maraş dondurması kesti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Gurme 2019 Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı’nda Tatlıcı Köse’nin standını ziyaret ederek Maraş dondurması kesip vatandaşa ikram etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Gurme 2019 Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda Tatlıcı Köse'nin standını ziyaret ederek Maraş dondurması kesip vatandaşa ikram etti.


Vali Demirtaş, katıldığı Çukurova Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarın'da Köse Yönetim Kurulu Başkanı Veli Karahan'dan firma ve ürünlerle ilgili bilgiler aldı. Eline satır alarak Köse'nin fuara özel hazırladığı dondurmayı kesen Vali Demirtaş, daha sonra bu dondurmayı kağıt helvaların arasına koyarak tadına baktı. Vali Demirtaş, dondurma ve baklavaları basın mensupları ve vatandaşlara ikram etti.


Vali Demirtaş ile birlikte standı ziyaret eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut, AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Kocaispir de ürünlerin tadına baktı.


Bu arada, Artı Özel Eğitim Gönüllüleri Derneği üyeleri de down sendorumlu gençlerle birlikte Köse standına konuk oldu. Aileleriyle birlikte standa gelen down sendromlu çocuklar, Köse özel baklavası ve dondurmanın tadına baktılar.

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