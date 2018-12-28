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Vali Demirtaş: "Metruk binalar biran evvel yıkılmalı"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentte bulunan metruk binaların bir an evvel yıkılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.


Uyuşturucu ile mücadele stratejisi ve eylem planı kapsamında metruk binalara yönelik güvenlik tedbirlerinin alınması, tehlike arz edenlerin yıkılması, tarihi metruk binaların restorasyonu hususunda yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Vali Demirtaş başkanlığında toplantı düzenlendi.


Vali Yardımcısı Murat Süzen ve ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, kent güvenliği ve büyük bir hassasiyetle yürütülen uyuşturucu ile mücadele hususunda metruk binaların önemine dikkat çekti.


Uyuşturucu müptelası gençlerin bu binaları kullandıklarını dile getiren Vali Demirtaş, bu metruk binaların bir an evvel yıkılması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı. Adana'da uyuşturucunun esamesi okunmayıncaya kadar bu mücadeleye devam edeceklerinin altını çizen Vali Demirtaş, ‘'Geleceğin güçlü, sağlıklı ve bilinçli nesilleri, bugünün duyarlı büyükleri sayesinde yetişecektir'' dedi.


Metruk binalar konusunda yapılması gerekenlerin detayları ile irdelendiği toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

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