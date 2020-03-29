Vali Demirtaş: "Mücadeleyi tedbirleri titizlikle uygulayarak kazanacağız"

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip korona virüs (kovid-19) salgınının ülkemizde de etkili olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda oluşturulan “İl Pandemi Kurulu'' Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında toplandı.

Çukurova Kalkınma Ajansı toplantı salonunda ilgili kurul üyelerinin katılımıyla ve 81 ille eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantıda, korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla il genelinde alınan tedbirlerin etkileri değerlendirilip bundan sonraki süreçte alınması gereken yeni tedbirler görüşüldü.

6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Ertuğrul Sağlam, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve kurul üyelerinin katıldığı toplantıda; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu ile Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'nın gerçekleştirdikleri konuşmaların ardından bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden itibaren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri istikametinde bakanlıkların ve bağlı kurumların teyakkuza geçip alınan tedbirlerin hayata geçirilmesi için yoğun bir mesai yürütüldüğünü belirterek yeni korona virüsle mücadeleyi, ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve bakanlıkların talimatları doğrultusunda büyük bir titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Alınan tedbirlerin, yayımlanan genelgelerin odak noktasının; hareketliliğin ve temasın azaltılması, kişilerin kendilerini mümkün olduğunca izole etmesinin sağlanması olduğunu kaydeden Vali Demirtaş, “Vatandaşlarımızın dış dünyayla ilişkisini kesebildiğimiz ölçüde korona virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede başarıya ulaşacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaştığı ve özellikle 30 büyükşehirde uygulanması talimatını verdikleri tüm tedbirlerin hayata geçirilmesi noktasında çalışmaları hassasiyetle yürüteceklerini ifade eden Vali Demirtaş, şöyle devam etti:

"Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımız, üzerlerine düşen vazifeleri yerine getirecekler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesinde kaymakamlıklarımız, yerel yönetimlerimiz, STK'larımız gereken duyarlılığı mutlaka gösterecekler. Bu vatandaşlarımızdan ihtiyaç sahibi olanların iaşelerinin karşılanması noktasında hayırsever vatandaşlarımızla iş birliği yapacak ve insanımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını dikkatle sürdürecekler."

"Tedbirleri ciddiyetle uygulamalıyız"

Korona virüsle ilgili tüm çalışmaları gelecek dönemde Pandemi Kurulu eliyle yürüteceklerini ve gerçekleştirilen tüm çalışmaları değerlendirerek kurumlar arasındaki iletişimi, en üst düzeyde tutacaklarını ifade eden Vali Demirtaş, şunları kaydetti:

“Başta Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulumuzun çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğünü biliyoruz. Bizler de bu çalışmaların bir örneğini Adana özelinde mutlaka sergilemeli; hastalığın etkisinin en alt seviyede seyretmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeliyiz. Yönettiğimiz kurumları ve sivil toplum kuruluşlarını, sahibi olduğumuz iş yerlerini, mücadelenin Adana'daki paydaşı olarak görecek; üzerimize düşen vazifeden geri durmayacağız. Bilelim ki korona virüsle mücadeleyi kazanmanın yolu alınan tedbirleri soğukkanlılıkla, ciddiyetle ve titizlikle uygulamaktan geçiyor” dedi.

Birlik ve beraberlik, eşgüdüm, iletişim ve kolektif çalışma ruhunun sıkı tutulması gerektiğini kaydeden Vali Demirtaş, Adana'da Şehir Hastanesi başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında verilen sağlık hizmetlerinin ve kapasitesinin çok iyi ve yeterli olduğunu belirtti. Bu süreçte tüm kurumların, yerel yönetimlerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının Adana'ya yakışan birlik ve beraberliği sergileyeceklerine yürekten inandığını belirten Vali Demirtaş, hayatın eve sığacağını hatırlatıp çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşlara çalışmalarında başarılar diledi.