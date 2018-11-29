Vali Demirtaş muhtarlarla buluştu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nin kamulaştırma çalışmalarında son aşamaya gelindiğini belirterek, “Enerji İhtisas bölgesine ek olarak altyapı çalışmalarına başlanan Ceyhan karma OSB ve Gıda İhtisas OSB, ilimizin hem üretimine hem de ihracatına önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Vali Demirtaş, Çukurova, Seyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinin mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Adana'da "Muhtarlık Ziyaretleri ve Vatandaşlarımızla Buluşma" etkinlikleri kapsamında muhtarlarla sıkça bir araya geldiğini hatırlatan Vali Demirtaş, "Bu toplantılardan edindiğimiz çıkarımlarla, bugünün ve geleceğin Adanasını hep beraber inşa ediyoruz. Geleceğe hep birlikte yürüyor; aynı azim ve kararlılıkla Adanamızı ülkemizin parlayan yıldızı haline getirmek için, gece gündüz demeden çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Büyük devlet olma vizyonu en başta yerelde başlar” sözünü hatırlatan Vali Demirtaş, "Biz, tarihte hem devlet teşkilatı hem de ordu-millet anlayışı ile önemli başarılara imza atmış büyük bir milletiz. Bugün de bunu başarabilecek bilgi, tecrübe ve insan kaynağına sahibiz. Geleceğe bu vizyonu aktarma hissiyatını taşıyacak yüce bir ufka sahip bir ulus olduğumuzu hepimiz biliyoruz. İşte tam da bu sebeple muhtarlarımızın, geleceği okuyan, vizyoner bir kimliğe sahip olması, bizlerin başta 2023 hedefleri olmak üzere 2053 ve 2071 hedefleri istikametinde de sağlam adımlarla yürümemizi sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Mahalleye giren-çıkan yabancı kişilerle ilgili daha dikkatli olun"

Yaşadığı mahalleyi, köyü en iyi muhtarların bilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş, “Mahallenin yetimini-öksüzünü, ihtiyaç sahibini, hırsızını-uğursuzunu bilmek, tanımak; bu kişilerle ilgili gerekli çalışmaları yapmak en temel vazifeleriniz arasında yer almaktadır. Bununla birlikte mahallelerinize giren-çıkan yabancı kişilerle ilgili daha dikkatli olmalısınız. Karşılaştığımız terör eylemlerini önlemenin yollarından birisi de milletimizin suçluları ihbarıdır ve bu bilgi akışının en önemli unsuru da sizlersiniz. Bildiğiniz üzere terörle mücadelemiz hız kesmeden sürmektedir. Adana'yı emniyetli bir şehir yapıncaya kadar da devam edecektir. Mahallelerinizde teröre bulaşan ya da terör propagandası yapan şahıslar varsa, o şahısları mutlaka polisimize, jandarmamıza bildiriniz" diye konuştu.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinin daha düzenli ve sıkıntısız yürütülmesi amacıyla, muhtarların mahallelerde bulunan okulların yöneticileri, öğretmenleri ve velileri ile sıkı bir iletişim içerisinde olması gerektiğine de değinen Vali Demirtaş, uyuşturucu ile mücadelenin de hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.

Uyuşturucuyu yapan, satan ve kullanan her şahsın ensesinde olduklarını aktaran Vali Demirtaş, "Adana ile uyuşturucu kelimesini yan yana gelmeyecek şekilde, kökünü kazırcasına çalışmalarımızı güvenlik kuvvetlerimizle birlikte sürdürüyoruz. İl Emniyet Müdürlüğümüzle merkez ilçe belediyelerinin birlikte yürüttükleri “Narko Adana Elçi” projesi hızla devam ediyor. Bildiğiniz üzere bu projeyle belediyelerimizin sahada, halkın içinde sürekli görev yapan zabıta ve temizlik görevlileri de, artık uyuşturucu ile mücadelede narkotik ekiplerimizle koordineli bir biçimde hareket ediyorlar'' dedi.

“Güney Adana Kalkınma Programı”nın tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Demirtaş, özellikle Güney Adana bölgesinde görev yapan muhtarların, “Güney Adana Kalkınma Programı”nı sahiplenmelerini ve desteklerini sürdürmelerini beklediğini belirtti.

"Tarımdaki temel stratejimiz, katma değeri yükseltmek"

Adana'nın üzerindeki olumsuz algı ve imaj sorununu geride bırakmak, atılan adımları kalıcı hale dönüştürmek, şehir kültürünü geliştirmek, şehrin huzurunu artırmak, refah seviyesini yükseltmek için kentin ekonomi göstergelerini ülke standartlarının üzerine çıkarmak gerektiğini vurgulayan Vali Demirtaş, "Konum, erişilebilirlik, hammaddeye yakınlık, altyapı gibi faktörler, ilimizin en önemli avantajlarıdır. Adana'da gıda, tekstil, kimya, plastik/kauçuk ürünleri imalatı ile gastronomi, kültür ve sağlık turizmi, yaş meyve sebze üretimi ve bu sektörleri destekleyici başta lojistik olmak üzere hizmet sektörlerinin, yatırım anlamında gelişme potansiyeli bulunan sektörler olduğu görülmektedir. Adana'nın birden fazla sektöre dayanan bu çok yönlü ekonomik hareket alanı, sektörler arası etkileşimle birlikte dış etkilere karşı da ciddi bir direnç ve önemli bir avantaj oluşturmaktadır'' şeklinde konuştu.

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan bahseden Vali Demirtaş, ‘'Tarımdaki temel stratejimiz, katma değeri yükseltmek ve piyasa değeri yüksek ürünlerle Adana'nın ürün çeşitliliğini genişletmektir. Bunun için tarım ihtisas OSB ve Su Ürünleri -Tarla Balıkçılığı- OSB ve Besi Süt OSB projelerini başlattık. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesinin kamulaştırma çalışmalarında son aşamaya geldiğimizi de belirtmek isterim. Enerji İhtisas bölgesine ek olarak altyapı çalışmalarına başlanan Ceyhan karma OSB ve Gıda İhtisas OSB, ilimizin hem üretimine hem de ihracatına önemli katkılar sağlayacaktır. Adana, büyük sanayi firmalarının yanında, kent merkezinde KOBİ niteliğindeki imalathaneleri de bünyesinde barındırmaktadır. Bunların şehir dışında daha uygun alanlarda küçük sanayi sitelerine taşınabilmeleri için çalışmalarımız devam etmektedir'' dedi.

2016 Haziran'ından bugüne bin 436 derslik kazandırdık"

Şehir hastanesi, müze kompleksi, tamamlanma aşamasına gelen yeni stadyum, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsü, yeni adliye sarayı ve bölge adliye mahkemesi, Yüreğir, Sarıçam, Çukurova, Yumurtalık Hükümet Konakları, güney çevre yolu, Karataş ve Ceyhan duble yollarının Adana'daki dikkat çeken kamu yatırımları olduğunu belirten Vali Demirtaş, şunları kaydetti:

‘'Bu devasa yatırımlara ilaveten, Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde 2016 yılı Haziran döneminden bugüne 1.436 dersliğimizi ilimize kazandırdık. Şu an toplam 999 dersliğimizin inşaatı ise devam ediyor. 679 dersliğimiz de hali hazırda proje aşamasındadır. Hizmete giren, yapımı süren ve ihale aşamasında bulunan bu yatırımlarımızın toplam bedeli ise 782 milyon 709 bin TL'dir. Bununla birlikte Valiliğimize bağlı YİKOB Başkanlığı tarafından bugüne kadar yaklaşık 400 bin m2 kilit parke taşı yapım işi gerçekleştirilmiş olup, yaklaşık 150 bin m2 kilit parke taşının yapımına da devam edilmektedir. Bugüne kadar merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerimize bağlı bazı mahallelerde de yaklaşık 85 bin m2 kilit parke taşı yapımını tamamladık. İlimiz genelinde 650 bin m2 yeni kilit parke taşı kazandıracağımız bu projenin toplam yatırım bedeli ise KDV dahil 18 milyon 583 bin TL'dir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün kentsel dönüşümle ilgili bazı mahallelerimizde önemli bir çalışmayı başlattığını da sizlerle paylaşmak isterim.''

Konuşmasının devamında mesai mefhumu gözetmeksizin yerel ve ulusal düzeyde çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Vali Demirtaş, bu toprağın insanlarına, çalışkanlığına, vatan ve millet sevgisine yürekten inandığını, çalışma azmi ve kararlılıklarını her an tazelediklerini ifade etti.

Vali Demirtaş, toplantının devamında sözü muhtarlara bırakarak muhtarların kendisine ilettiği yol, su, elektrik, altyapı ve benzeri konulardaki talepleri dinledi ve sorunların çözümüne ilişkin ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.