Vali Demirtaş, okul inşaatlarını inceledi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Ülkemizin en büyük ihtiyaçlarından birisi de iyi yetişmiş insan gücüdür, buda ancak son teknoloji ile donatılmış çağdaş ve modern yapıda inşa edilmiş, okullarda eğitim almakla olur" dedi.

Vali Demirtaş, Seyhan Akkapı Mahallesi'nde yapılacak olan 24 derslikli ilkokul inşaatını ziyaretinde, eğitim ve öğretimdeki başarı çıtasının en yüksek seviyeye taşınması için Adana'da yapımı devam eden okulların bir an önce bitirilip eğitime kazandırılması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Vali Demirtaş, Akkapı Mahallesindeki incelemelerinin ardından aynı ilçe sınırlarında bulunan Şakirpaşa Mahallesindeki 24 derslikli ortaokul inşaat alanında da incelemelerde bulundu.

Yüreğir ilçesi Yavuzlar ve Kazım Karabekir mahallelerinde yapımı süren okul inşaatlarını da ziyaret etmesinin ardından Kazım Karabekir Mahallesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı 100.Yıl İlkokuluna giden Vali Demirtaş, “Ülkemizin en büyük ihtiyaçlarından birisi de iyi yetişmiş insan gücüdür, buda ancak son teknoloji ile donatılmış çağdaş ve modern yapıda inşa edilmiş, okullarda eğitim almakla olur. Bizler bu konuda elimizden gelen gayret ve çabayı göstermeye çalışıyoruz. Bunun yanında iyi bir birey, iyi bir vatandaş, vatanına ve bayrağına bağlı genç nesiller yetiştirilmesinde de aile ve eğitimcilerimize büyük görevler düşmektedir” diye konuştu.

Yüreğir ilçesindeki yapımı devam eden okul incelemelerinin ardından Sarıçam ilçesinde bulunan okul inşaat alanlarını da ziyaret eden Vali Mahmut Demirtaş, “Ülkemizin kalkınması ve sanayileşmesinde en etkili temel taşlarından olan eğitime daha fazla kaynak ayıran ve genç nesillerimize modern şekilde donatılan eğitim öğretim yuvaları kazandıran devletimize ve hükümetimize ziyaretlerimiz vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi

Vali Yardımcısı Murat Süzen, Seyhan Kaymakam Vekili Mustafa Yavuz ve ilgili yetkililerin de hazır bulunduğu ziyaretlerde okulların son durumları hakkında ilgililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, kentte eğitimden, sağlığa, tarımdan, sanayiye pek çok alandaki yeni hizmetleri yaşama geçirme yolunda ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini vurguladı.