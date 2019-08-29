Vali Demirtaş: "Okulların açıldığı günden itibaren tedbirler alınacak"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 9 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılına başlanılacağını belirterek, “Kolluk kuvvetlerimiz okulların açıldığı ilk günden itibaren okul çevrelerinde gerekli tedbirlerini alacak” dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra; Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, ilçe kaymakamları, kurum müdürleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, bağımlılıkla mücadele konusunda Sarıçam Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer kurumların temsilcileri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında sunumlar eşliğinde Vali Demirtaş ve katılımcılara bilgiler verildi.

Yeşilay Cemiyeti tarafından düzenlenen ‘‘Formatör Eğitimi''nin katılımcılarına sertifikalarının takdim edildiği toplantıda gerçekleştirdiği konuşmada, stratejik konumuyla Avrupa ve Ortadoğu'nun geçiş güzergahında, güneyin önemli kentlerinden biri olan Adana'da; terör, uyuşturucu, kaçakçılık başta olmak üzere illegal yapılarla, mücadeleyi sürdürdüklerini dile getiren Vali Demirtaş, mücadelenin başarıya ulaşmasında toplumun tüm kesimlerinin ve ilgili kurumların gereken duyarlılığı ve çalışmayı sergilemesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda en küçük ayrıntıyı dahi atlamayacaklarını ifade eden Vali Demirtaş, ‘‘Lokanta, kafe gibi ikram sektörüne ait işletmelerin ve eğlence hizmeti verilen işletmelerin yoğun olduğu ve ihlalin yoğun yaşandığı bölgelerde, kolluk kuvvetlerimizin destekleri alınarak denetimler yapılacak. Bu denetimler, işletmelerin kanunun emrine tam uyumu sağlanıncaya kadar sürdürülecek. 9 Eylül'de okullarımız yeni eğitim öğretim yılına başlıyor, kolluk kuvvetlerimiz okulların açıldığı ilk günden itibaren okul çevrelerinde gerekli tedbirlerini alacak. Kolluk kuvvetlerimiz, tek dal sigara satışlarına karşı, okullarımızın çevresindeki büfe, market, kırtasiye gibi yerlerin denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca sürdürecek. Ticaret Odası Başkanlığıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü hakkındaki kanun hükümlerine uyulması noktasında tüm üyelerinin uyarılması sağlanacak. Bu hususta azami hassasiyet gösterilecek.'' diyerek bu yönde talimatlar verdi. Adana'nın gündeminden “uyuşturucu” ve “bağımlılık” kavramını çıkarma azim ve kararlılığında olduklarını belirten ve ‘‘ Yürüttüğümüz projelerle, suç odaklarına karşı gerçekleştirdiğimiz operasyonlarla ve en önemlisi vatandaşlarımızın iş birliği ve desteğiyle Adana'yı her anlamda daha güvenli, daha yaşanabilir bir kent hüviyetine mutlaka dönüştüreceğiz'' diyerek konuştu.

Toplantı, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan ve yapılması gereken çalışmaların değerlendirilmesi ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.