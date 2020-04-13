Vali Demirtaş: "Önlemlere uyarak salgın dönemini en az zararla atlatacağız"

Vali Demirtaş, bazı merkez ilçe muhtarları ile telekonferans yöntemiyle görüşerek muhtarları korona virüsle mücadele çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınının ortaya çıktığı ilk andan itibaren Adana'da alınan tedbirlerin uygulanması hususunda yapılması gerekenlerin görüşüldüğü toplantıda Vali Demirtaş, muhtarlara seslendi.

Korona virüsün yayılmasını engellemek için bir dizi önlemler alındığını hatırlatan Vali Demirtaş, muhtarlardan mahallelerindeki vatandaşları evden çıkmamaları, çıkmak zorun olanların maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konularında sık sık bilgilendirmelerini istediğini belirtti.

Özellikle mahallelerde bulunan pazar yerlerinin ve site yönetimlerinin ziyaret edilerek gerekli uyarıların yapılması gerektiğine değinen Vali Demirtaş, “Apartman girişlerinde dezenfektan bulundurulması, asansörlere ikiden fazla kişinin binmemesi, pazar yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması hususlarında sık sık hatırlatmalarda bulunmamız gerekiyor. Ancak bahsettiğimiz kurallara uyarak korona virüs salgınından korunabiliriz. Tüm vatandaşlarımızdan da bu bilince sahip olmalarını bekliyoruz” dedi.

İnsan hayatını tehdit eden korona virüsle mücadele tedbirleri nedeniyle zaruri olarak ortaya çıkan mağduriyetlerin giderilmesi için tüm kurumlarla iş birliği içinde görevlerinin başında olduklarını dile getiren Vali Demirtaş, “Öncelikli risk grubundaki 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarının yasaklanmasının ardından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubumuz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya il genelinde devam ediyor. Bu süre zarfında hiçbir vatandaşımızı mağdur etmemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde hane başı 1000'er TL'den oluşan para yardımı ödemelerimiz ve gıda paketi yardımlarımız da güvenlik güçleri ve PTT personelince vatandaşlarımızın ikametlerinde dağıtılıyor. En kısa sürede tüm ilimizde vatandaşlarımıza bu yardımları da ulaştırmış olacağız” dedi.

Alınan önlemlere uyarak salgın dönemini en az zararla atlatacaklarını yürekten inandığını ifade eden Vali Demirtaş, tüm insanlığa sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ettiğini sözlerine ekledi.

Vali Demirtaş'ın açıklamalarının ardından toplantı, muhtarların taleplerinin ele alınmasıyla sürdü.