Vali Demirtaş, oy toplama merkezlerinde incelemelerde bulundu

Hazırlıklar hakkında ayrıntılı bilgiler aldı

Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, Seyhan Kaymakamı Vedat Yılmaz, Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl ve Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan'ın da hazır bulunduğu incelemeleri sırasında, yapılan hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, seçimlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

"Seçimlerin, kentimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum"

Vali Demirtaş, Sarıçam TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İsmet İnönü İlk Okulu, Çobanoğlu Ticaret Meslek Lisesi, Petrol Ofisi İlk Okulu, Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Yüreğir Kültür Merkezi'nden oluşan oy toplama merkezlerindeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, bir demokrasi şöleni olan ve vatandaşların huzur ve güven içinde oy kullanmaları için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirttiği seçimlerin, kentimize, ülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Vali Mahmut Demirtaş, oy toplama merkezlerindeki incelemelerini, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "seçim güvenliği toplantısı" ile sonlandırdı.