Vali Demirtaş: "Sağlıktaki yatırımlarla önemli mesafeler kat edildi"

Vali MDemirtaş, Adana'nın özel sağlık kuruluşlarından Ortadoğu Hastanesini ziyaret ederek, hastanenin yönetim kurulu başkanı Dr. Halis Bayrak ile bir araya geldi.

Dr. Halis Bayrak'tan hastanenin genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Demirtaş, hastane personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Hastanede tedavi gören hastalara da geçmiş olsun temennilerini ileten Vali Demirtaş, devletin son yıllarda sağlık alanında yaptığı yatırımlarla ülkenin bu sektörde önemli mesafeler kat ettiğini belirterek özel sağlık yatırımlarının da bu aşamada çok önemli olduğunu ifade etti.

Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Halis Bayrak, ziyaretinden dolayı Vali Mahmut Demirtaş'a teşekkür etti.