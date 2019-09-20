Vali Demirtaş, şehit ailesi ve gazilerle bir araya geldi

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Bu toprakların evlatları, bin yıllık yurtlarından, milli ve manevi değerlerinden vazgeçmeyecektir. Bunun için de şehadeti, gaziliği göze alacaktır” dedi.

Vali Demirtaş, ‘‘19 Eylül Gaziler Günü'' dolayısıyla Adana Valiliği'nin himayesinde organize edilen ve şehit aileleri ile gazilerin onuruna düzenlenen yemek programına katıldı.

Adalet Bakanlığı Göltepe Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen yemek programında Vali Mahmut Demirtaş ile eşi Beyhan Demirtaş'ın masaları tek tek dolaşarak konuklarıyla özel olarak ilgilendiği esnada duygusal anlar yaşandı. Vali Demirtaş, "Bu toprakları bizlere vatan yapan çok kıymetli şehit ve gazilerimizi daima rahmet ve minnetle anacak, gazilerimizi başımıza taç yapacağız, şehitlerimizin ailelerinin her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş, yemek programında yaptığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

‘‘19 Eylül 1921 tarihinden bugüne, 19 Eylül'ü ‘Gaziler Günü' olarak idrak etmekteyiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal etmiş kahraman gazilerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Sizlerin şahsında ölümü göze alan kahraman gazilerimizin de, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor; minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Milli ve manevi değerleri uğruna gözünü budaktan esirgemeyen, “ölürsem şehit, kalırsam gazi” düşüncesini tüm benliğinde hisseden eşsiz bir milletin mensuplarıyız. Bunda, inancımızın emri olan gaza anlayışının da büyük etkisi vardır. Zira Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemesiniz.” buyuruyor. Hadis-i Şeriflerde de dünya imtihanını layıkıyla veren yüksek şahsiyetler olarak tarif edilen şehitlerimiz, Peygamber Efendimizin de komşuları olarak taltif ediliyor. Şehadeti göze alarak ölümü korkutan kahramanların makamı gazilik makamı.”

Vali Demirtaş, zamanın değişeceğine; fakat tabiatın, özün değişmeyeceğine dikkatleri çekerek, ‘‘1071'de Anadolu kapılarına, 1453'te İstanbul surlarına dayanan ceddimizle, Çanakkale'de ve İstiklal Harbimizin tüm evrelerinde yedi düveli Anadolu'dan söküp atan dedelerimizin özü, aynı özdür. Terörle mücadeleyi canları pahasına sürdüren yiğitlerimizle, Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Pençe Harekatlarını başarıya ulaştıran kahramanlarımız da, o özün meyveleridir. 15 Temmuz'da vatanımıza kasteden hainleri, yerle yeksan ederek sözde işgal girişimini bertaraf eden maya da, aynı mayadır. O sebeple olay, yer, zaman ve kişiler değişse de değişmeyecek tek bir şey vardır. Bu toprakların evlatları, bin yıllık yurtlarından, milli ve manevi değerlerinden vazgeçmeyecektir. Bunun için de şehadeti, gaziliği göze alacaktır. Şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanan vatan toprağından bir çakıl taşını dahi feda etmeyecektir. Ay yıldızlı al bayrağımızı, semalarımızdan indirmeyecektir. Ezanlarımızı gök kubbemizden dindirmeyecektir. Sonsuza dek bu coğrafyada birlik ve beraberlik içerisinde yaşama ve var olma şuurundan asla taviz vermeyecektir. Dün harp meydanlarında istiklal ve istikbaline sahip çıkan milletimiz, bugün de huzuruna, güvenliğine kast eden terör örgütleri ve onların maşalarıyla mücadelesini sonuna kadar sürdürecektir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hükümet tarafından şehit ailelerinin ve gazilerin acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak adına pek çok çalışmanın yürütüldüğünü ifade eden Vali Demirtaş, valilik olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydetti.

Demirtaş, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

‘‘Sizlerle ilgili her meseleyi yakından takip ediyoruz. Sizlere karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Biliniz ki bir kardeşiniz olarak, kapımız sizlerin derdine derman olmak, sıkıntılarınıza çözüm üretmek, sevinçlerinizi paylaşmak için gece gündüz açıktır. Bu toprakları bizlere vatan yapanlara ve onların yakınlarına hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur.'' sözlerine yer verdi. Şehitlik ve gaziliğin, dünyadaki hiçbir mevki ve makamla ölçülemeyecek kadar yüce makamlar olduğuna değinen Vali Demirtaş konuşmasını; ‘‘Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, toprağı vatan yapan aziz şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Kahraman Gazilerimizin, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyor; minnet ve şükranlarımı sunuyorum.”

Katılımın yoğun olduğu yemek programı, şehitlerin ve ebediyete irtihal etmiş gazilerin ruhlarına dualar edilmesiyle sona erdi.