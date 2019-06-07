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Vali Demirtaş, şehitler için düzenlenen mevlitlere katıldı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel ve şehit Onbaşı Mehmet Erdoğan için baba ocaklarında düzenlenen mevlit programlarına katılarak ailelerine destek oldu.


Vali Demirtaş, Tunceli'de bölücü terör örgütü üyeleriyle girilen silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in vefatının 3'üncü günü dolayısıyla düzenlenen mevlite katıldı. Şehidin Gazipaşa Mahallesi'nde bulunan baba evinde Kuran-ı Kerim tilaveti okunan mevlitte, şehit için dua edildi.


Vali Demirtaş, Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesi Biz Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü üyelerince gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Onbaşı Mehmet Erdoğan'ın vefatının 40'ıncı günü dolayısıyla, şehidin İmamoğlu ilçesinde bulunan baba evinde düzenlenen mevlite katıldı.


Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatanı korumak uğruna gösterdikleri kahramanlıklarıyla destan yazan tüm şehitlerin, devlet ve millet tarafından daima rahmet ve minnetle anılacağını ifade ederek, şehitlerin yakınlarına da sabır dileklerinde bulundu.

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