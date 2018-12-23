Vali Demirtaş: "Suriyeli misafirlerimize daha elverişli yaşam ortamı hazırladık"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, merkez Sarıçam ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi'nde 30 bin 680 Suriyeli misafire daha elverişli yaşam koşullarının olduğu bir ortam hazırladıklarını söyledi.

Vali Demirtaş, Sarıçam ilçesinde Suriye vatandaşlarının barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Geçici Barınma Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaret esnasında Sarıçam Kaymakamı Ali Murat Kayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, kamu kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Vali Demirtaş, Geçici Barınma Merkezinde incelemeler yaparak yetkililerden bilgiler aldı.

Merkezde kurulan 50 dekar sera alanını gezerek gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, ‘‘50 dekar üzerine kurulan sera alanının; 45 dekarda patlıcan, 2 dekarda salatalık, 3 dekarda da domates yetiştirilmektedir. Ürünlerin yetiştirilmesinde tarım işi hakkında bilgilendirdiğimiz Suriyeli misafirlerimizin de çalışması ve üretilen ürünlerden yararlanmaları çok önemli bir faaliyettir" dedi.

Merkezde yaptığı incelemelerin ardından Vali Demirtaş, Geçici Barınma Merkezi hakkında şu bilgilere yer verdi:

"Önceden şehrimizde dağınık halde çadırlarda yaşayan Suriye vatandaşlarının böyle düzenli bir yerleşim alanında yaşamaya başlamaları Adanamız ve Suriyeli kardeşlerimiz adına çok önemli bir gelişmedir. Böylece kent içindeki çadırlar kaldırılarak daha düzenli bir şehir görüntüsü elde edilirken Suriyeli misafirlerimize de daha elverişli yaşam koşullarının olduğu bir ortam hazırlanmış oldu. Geçici Barınma Merkezimizde; 6 bin 136 konteyner bulunmakta ve burada 30 bin 680 Suriyeli vatandaşımız yaşamaktadır. 1548 derslikli 8 okul, 2 spor alanı, 16 oyun parkı, 8 mescit, 3 market, dinlenme alanları, 50 dekar sera alanı ve 54 dekar yeşil alan bulunuyor. Merkezimizde yer alan bu birimlerimizde gereken eğitim, sağlık, emniyet, itfaiye, halk eğitimi gibi tüm hizmet ilgili personellerimiz tarafından verilmektedir. Suriyeli misafirlerimizi Geçici Barınma Merkezimize yerleştirerek daha sağlıklı, daha rahat ve daha güvenli bir ortamda yaşamalarını sağladık."