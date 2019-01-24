Vali Demirtaş, taksi durağı esnafını ziyaret etti

Ziyaret ettiği esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan ve taksici esnafı ile sohbet eden Vali Demirtaş, kendisine iletilen talepleri dinledi.

Yoğun programından fırsat buldukça, esnaf ve vatandaşlarla bir arada olmaya büyük özen gösterdiklerini kaydeden Vali Mahmut Demirtaş, bir yandan kentin gelişip kalkınması, yeni yatırımlarla buluşması için çaba sarf ederken, diğer yandan da esnaf ve vatandaşlarca dile getirilen sıkıntıların çözümü için çaba gösterdiklerini söyledi.

Sosyete Taksi Durağı esnafının, ziyaretinden dolayı teşekkür ettikleri Vali Demirtaş, esnaf ve vatandaş buluşmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.