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Vali Demirtaş: "Tarihi ve kültürel varlıklarımızı geleceği aktaracağız"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tarihi ve kültürel varlıklara sahip çıkacaklarını ifade etti.


Adana'nın tescilli kültür varlıklarından olan Miralay Mahmut Bey Konağı (Eski Orduevi) ve Tarihi Fen Lisesi'ne yönelik proje hazırlıkları ile Tepebağ Ortaokulu'nda devam eden restorasyon çalışmalarının geldiği aşama, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.


Vali Yardımcısı Murat Süzen ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yaşama geçirilmesi planlanan proje ve çalışmalara yönelik sunumlar yapıldı.


Verdikleri bilgiler ve çalışmalarından dolayı yetkililere teşekkür eden Vali Demirtaş, kentin tarihi ve kültürel varlıklarını koruyup, geleceğe aktarmak yolundaki çalışmaları titizlikle sürdüreceklerini ifade etti.

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