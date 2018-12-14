Vali Demirtaş: "Tarım sektörünün gelişmesine büyük önem veriyoruz"

Kent, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan firmaları sıkça ziyaret eden Vali Mahmut Demirtaş, bu yöndeki ziyaretlerini tarım sektöründe faaliyet gösteren fabrikalarla sürdürdü. Karataş yolu üzerinde faaliyette bulunan Şahin Yem Fabrikası Yetkilisi Şahin Taşar ile DAŞ Narenciye, Paketleme ve Soğuk Hava Deposu yetkilileri Abdül Gani Daş ve Kemal Kavak, Aydın Tarım Çırçır ve Pres Fabrikası Yöneticisi Durmuş Ali Aydın ile Toprak Tarım Çırçır ve Pres Fabrikası Yöneticisi Ahmet Özkaya'yı ziyaret eden Vali Demirtaş, firma yetkililerinden yapılan üretimler hakkında bilgiler aldı.

Karataş Kaymakamı Durmuş Gençer ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin de hazır bulunduğu incelemeleri sırasında, firma yöneticilerine gerçekleştirdikleri çalışmalardan dolayı teşekkür eden Vali Mahmut Demirtaş, tarım sektörünün gelişip kalkınması için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini vurguladı.

Sektör temsilcilerimizin ve üreticilerimizin daima yanlarındayız

Adana'nın pek çok ürün açısından önemli bir üretim deposu olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, yapım çalışmaları devam eden Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi, Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Sanayi Sitesi, muz seraları gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretileceği tesislerin yaşama geçmesiyle, tarıma dayalı sanayi, ürün kalitesi ve çeşitliliği, yüksek rekolte, istihdam ve ihracat başta olmak üzere kentteki tarım sektörünün önemli bir ivme kazanacağına inandığını ifade etti. Vali Mahmut Demirtaş'ın incelemelerde bulunduğu fabrika ziyaretleri, firma yöneticileri ile görüş alışverişinde bulunması ve üreticilerin daima yanlarında olduklarını belirtmesinin ardından sona erdi.

Vali Demirtaş, fabrika ziyaretlerinin ardından Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru'nun sahibi olduğu Doğrular Tarım'ı ziyaret ederek yapılan üretimler hakkında bilgiler aldı.

Adana'nın, verimli toprakları ve geniş sulama imkanları ile tarımda ülkenin öncü kentlerinden biri olduğuna değinen Vali Demirtaş, alın terini ve emeğini toprakla harmanlayarak kendini üretmeye adayan tüm üreticilere hayırlı ve bereketli kazançlar dilediğini ifade etti ve Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru'ya da çalışmalarında başarılar diledi. Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ise Vali Demirtaş'ın ziyaretinden mutluluk duyduğunu belirtti.