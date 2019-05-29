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Vali Demirtaş: "Trafik ihmale gelmez"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, trafik kazalarında meydana gelen kayıpların önlenmesi adına düzenlenen toplantıda, “Trafik ihmale gelmez” dedi.


Vali Demirtaş, şehirlerarası yolcu taşımacılığı şirket ve acentelerinin yetkilileri ile toplantıda bir araya geldi.


Vali Yardımcısı Mustafa Aydın'ın sunumuyla başlayan toplantıda, bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, trafik kazalarında meydana gelen kayıpların önlenmesi adına bu toplantıyı düzenlediklerini dile getirdi. Trafiğin ihmale gelmeyeceğini belirten Vali Demirtaş, en küçük bir tedbirsizliğin ve dikkatsizliğin telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açabileceğini ve emniyet kemeri takmanın son derece önemli olduğunu dile getirerek bu hususta tüm yetkililerin ve sürücülerin üzerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini belirtti.


Karşılıklı görüş alışverişi ile devam eden toplantı yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.


Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir ile ilgili diğer yetkililer de katıldı.

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