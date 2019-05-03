Vali Demirtaş uyuşturucu ve terörle mücadelede muhtarlardan destek istedi

Vali Demirtaş, Adana'nın merkez ilçelerindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek kentin sorunları ve çözümleriyle ilgili bilgi alışverişinde bulunuyor. Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından düzenlenen ilk muhtarlarla buluşma toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Demirtaş, seçim sürecinde vatandaşları üzecek, incitecek herhangi bir olayın yaşanmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Seçimler bitti. Artık vakit, tüm ayrılıkları ve farklılıkları bir kenara bırakarak Adana'ya ve Adana'nın yiğit, mert ve çalışkan insanlarına hizmet etme vaktidir” dedi.

Türkiye'nin geride kalan 5-6 yılda olağanüstü süreçlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Vali Demirtaş, “Terör olayları, komşularımızda yaşanan karışıklıkların ülkemize etkisi, hain darbe girişimi, kirli yapılanmalarla eşzamanlı olarak verilen mücadele ve dış kaynaklı ekonomik maniplasyonlar, bunlardan sadece birkaçıdır. Biz, önümüzdeki dönemde de eğitimden kültüre, sağlıktan turizme, bilimden teknolojiye, tarımdan sanayiye her alanda pek çok adımı birlikte atacağız” ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu ve teröre karşı yürütülen mücadelenin önemine dikkat çeken Vali Demirtaş, “Uyuşturucu ve terörle mücadelemiz hız kesmeden sürmektedir. Adana'yı emniyetli bir kent yapıncaya kadar da devam edecektir. Mahallelerinizde teröre ve uyuşturucuya bulaşan ya da terör propagandası yapan şahıslar varsa, o şahısları mutlaka emniyet güçlerimize mutlaka bildiriniz” diye konuştu.

Basına kapalı olarak sürdürülen toplantının devamında Vali Demirtaş, muhtarların saptadığı sorunları dinleyerek, karşılıklı fikir alışverişiyle bu sorunların çözümünü değerlendirdi.

Toplantıya, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve merkez mahalle muhtarları katıldı.