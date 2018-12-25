Vali Demirtaş: "Vatandaşların problemlerini çözmeye devam edeceğiz"

‘‘Güney Adana Kalkınma Programı'' kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen projelerle ilgili sunum toplantısı Vali Mahmut Demirtaş, başkanlığında yapıldı.

Valilik salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Özer ve ilgili diğer yetkililer katıldı.

Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce programın uygulandığı 56 mahallede sağlıklı yaşamın desteklenmesi, sağlıklı yaşam bilincinin geliştirilmesi için hazırlanan İçimizden Biri, Korkmadan Gülümse, El Ele Verelim Kanseri Yenelim, Sağlıklı Yaşam Hareketi, Nesilden Nesile Sağlık Öğütleri, Sağlık Elçileri, Sağlık Festivali, Sağlık Eğitim Sosyal İletişim Merkezi Projesi (SESİM), Evde Sağlık Elinize Sağlık Projesi ile Güney Adana Kalkınma Programı haricinde SODES kapsamında yürütülen Mutlu Yarınlar Madde Bağımlılığı Eğitim Danışmanlık İletişim Merkezi (MEDİM) projesi detaylarıyla ele alındı.

Vali Demirtaş, toplantıda yaptığı değerlendirmede, vatandaşların yaşam kalitelerinde olumlu değişim ve dönüşümleri gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan projelerde emeği geçen herkese teşekkür etti. Adana'yı her anlamda marka şehir yapmak için kolları sıvadıklarını ifade eden Vali Demirtaş, vatandaşların problemlerini yerinde görerek bilimsel ve reel çözümler üretmek için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Sağlık alanındaki fiziki altyapının güçlendirilmesi amacıyla hizmete açılan aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve göçmen sağlığı merkezleri çalışmalarının da değerlendirildiği toplantı, yapılan sunumların ardından sona erdi.