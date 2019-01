Vali Demirtaş ve Başkan Sözlü'den 5 Ocak mesajı

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Mahmut Demirtaş yayımladığı mesajda Adana'nın kurtuluşunun 97. yıl dönümünü, her yıl olduğu gibi bugün de bir kez daha coşku ve gururla kutladıklarını ifade ederek, “Anadolu'nun dört bir yanında, tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen aziz milletimizin canını hiçe sayarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza dek yaşatma kararlılığımız, hiç bir zaman sekteye uğratılamayacaktır. Devletimiz; milletinin her bir ferdiyle gönül ve fikir birliği içinde, geçmişte olduğu gibi bugün ve yarınlarda da hain odakların ülkemizi yıpratmaya yönelik her türlü çabalarını, 15 Temmuz hain darbe girişiminde tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği üzere boşa çıkarmaya muktedir ve kararlıdır. Güzel ülkemiz, devleti ve ona gönülden bağlı olan milletinin sarsılmaz iradesiyle kuruluşuna vesile olan o destansı ruhun rehberliğinde sonsuza kadar özgür ve bağımsız bir şekilde yaşayacak; sosyal, ekonomik ve kültürel alandaki gelişimini kararlılıkla sürdürecek, bayrağımız vatan topraklarının her bir noktasında dalgalanacaktır. Anadolu'nun dört bir yanını istila eden düşman işgalinden kurtulma yolunda diğer şehirlerimizde olduğu gibi Adanamızda da sergilenen destansı mücadele; tarih boyunca onuruyla yaşamış, geçmişi zaferlerle dolu olan ve bu şanlı tarihin izleri üzerinde kurulan güzel ülkemize vurulmak istenen esaret kelepçelerini yakıp eriten bir ateştir" dedi.

Vali Demirtaş mesajından daha sonra şunları kaydetti:

"Özgürlük ve bağımsızlığımızın onuru, gururu ve coşkusunu yaşadığımız bugün; milli ve manevi değerlerine yürekten bağlı bir millet olarak ülkemizin bekasından asla taviz vermeyeceğimizi tüm dünyaya kararlılıkla ve yüksek sesle haykırdığımız gündür. Zengin potansiyelinin değerlendirilmesi, yeni yatırımlarla buluşması için elimizden gelen tüm gayreti gösterdiğimiz Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü coşkuyla kutladığımız bugün; milletimize vurulmak istenen esaret zincirlerini paramparça eden başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tarihe altın harflerle kazınan tüm milli mücadele kahramanlarımızı, vatan, millet ve ay yıldızlı bayrağımız yolunda canlarını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum. Ulu Önder Atatürk'ün, 15 Mart 1923 günü kentimize gelişinde "Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü, bu memlekette, bu güzel Adana'da doğmuştur" sözleriyle özel önem atfettiği Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü yürekten kutluyor, aziz hemşehrilerimize ve milletimize en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Sözlü'nün mesajı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise yenilmez ve mağlup edilemez Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinde Adana'nın önemli bir yere sahip olduğunu kaydederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk'e bağımsızlık mücadelesinden 8 ay önce kurtuluş ilhamını veren şehir olan Adana, Cumhuriyeti temellendiren, büyük kahramanlıkların destanını yazan şehirdir. 5 Ocak Adanalıların dimdik duruşunun destansı gösterişinin günüdür. 5 Ocak, gücünü sömürgecilikten alan Fransız işgalcilerine ve onların yerli müttefiki olan bir devlet kurma vaadiyle aldattıklarını Ermenilere karşı onurlu duruşumuzun adıdır. 5 Ocak, Birinci Dünya Savaşı esnasında yenilmiş sayılan bir milletin yok edilmek, tarihten silinmek istenişi karşısında aziz milletimizin milli mücadele, bağımsızlık ruhuyla düşmanı boğduğunun sembolüdür.

Adanalılar, en zor şartlarda, yokluk ve darlık içindeki hallerde bile bu milletin fertlerinin neleri başarabileceğini göstermiştir.

Dün harici düşmanların, dahildeki işbirlikçi hainlerin oyunlarını, tuzaklarını bozan Adanalılar, bugün de aynı bilinç içinde birlik ve beraberliklerini korumaya, kardeşliklerini yaşatmaya azmetmişlerdir. Dün zillete boyun eğmeyen bu milletin evlatları, bugün de zillete geçit vermeyeceklerdir. Beş yıllık görev süremizde Atatürk'e kurtuluş ilhamı veren şehrimizde, kırk yılda yapılamayanları yapmış, hayal edilemeyen hizmetleri milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla hayata geçirmiş olmanın haklı gururunu taşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Milli Mücadele Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Adana'da tarih yazan Kara Fatma, İbo Osman, Sinanpaşa, Şeyh Cemil Nardalı, Gani Girici, Gizik Duran, Ahmet Remzi Yüreğir ve daha nice kahramanları rahmetle, minnetle anıyor, onların bizlere bıraktığı emaneti sonsuza dek koruyacağımıza söz veriyor, bütün Adanalı hemşehrilerimin Kurtuluş Bayramını kutluyorum.”