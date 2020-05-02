Vali Demirtaş, yağışlardan etkilenen dere yataklarında incelemelerde bulundu

DSİ 6. Bölge Müdürü Mehmet Akif Balta'nın da eşlik ettiği inceleme gezisinde Vali Demirtaş, dere yataklarında yapılan genişletme çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

İnceleme sırasında kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, Adana'da meydana gelen yoğun yağışların sebebiyet verdiği su taşkınlarının vatandaşlara herhangi bir mağduriyet yaşatmaması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapıldığını belirtti.

İnceleme gezisi, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.