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Vali Demirtaş, yaralı askeri ziyaret etti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Barış Pınarı Harekatı” kapsamında Suriye Resulayn’da yaralanan ve tedavi olmak üzere Adana’ya getirilen Piyade Uzman Çavuş İbrahim Karpuz’u hastanede ziyaret etti.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, “Barış Pınarı Harekatı” kapsamında Suriye Resulayn'da yaralanan ve tedavi olmak üzere Adana'ya getirilen Piyade Uzman Çavuş İbrahim Karpuz'u hastanede ziyaret etti.


Yaralı askerin sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgiler alan Vali Demirtaş, Uzman Çavuş İbrahim Karpuz'a acil şifalar diledi.


Vali Demirtaş, daha sonra, Türkiye'nin uluslararası hak ve yükümlülükleri ile meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yürütülen “Barış Pınarı Harekatı'nda görevli tüm askerlere başarı dileğinde bulundu.

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